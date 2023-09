Fran­kens höchst­ge­le­ge­ne Bau­maß­nah­me liegt im Zeitplan

Am Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber 2023, konn­te im Bei­sein von Staats­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger, Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid, Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, Land­rat Flo­ri­an Wie­demann sowie der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Rai­ner Lud­wig, Tim Par­gent und Mar­tin Schöf­fel und zahl­rei­chen wei­te­ren Gästen an der gemein­sa­men Berg­sta­ti­on der zukünf­ti­gen bei­den Kabi­nen­bah­nen für die Seil­bahn Nord Richt­fest gefei­ert wer­den. Die höchst­ge­le­ge­ne Bau­maß­nah­me in Fran­ken liegt gut im Zeit­plan, die Eröff­nung ist für den 22. Dezem­ber anvi­siert. Ein Jahr spä­ter soll auch die Seil­bahn Süd fer­tig­ge­stellt sein und ihrer Bestim­mung über­ge­ben werden.

Neue Kabi­nen­bah­nen stär­ken den Tourismus

Die neu­en Kabi­nen­bah­nen sind nicht nur aus tech­ni­schen Grün­den not­wen­dig, sie wer­den auch den Ansprü­chen eines auf das gesam­te Jahr hin aus­ge­rich­te­ten bar­rie­re­frei­en Tou­ris­mus gerecht. Sie wer­den nicht nur Ski­fah­rer im Win­ter auf den Och­sen­kopf­gip­fel beför­dern kön­nen, son­dern auch in der schnee­frei­en Zeit Moun­tain­bi­ker, Wan­de­rer und Erho­lungs­su­chen­de wie auch Fami­li­en mit Kin­der­wa­gen und Rollstuhlfahrer.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit den neu­en Seil­bah­nen ein zeit­ge­mä­ßes, an die Bedürf­nis­se der Men­schen aus­ge­rich­te­tes Frei­zeit­an­ge­bot wer­den machen kön­nen“, freut sich Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Auch Staats­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger wies auf die Bedeu­tung des Ganz­jah­res­tou­ris­mus in der Regi­on hin: „Jeder Euro, den wir heu­te in moder­ne und kom­for­ta­ble Seil­bah­nen stecken, zahlt sich aus. Gera­de in den Mit­tel­ge­bir­gen sind sie für Urlau­ber bei der Wahl eines Feri­en­or­tes oft­mals mit­ent­schei­dend – im Som­mer wie im Win­ter. Des­halb schau­en wir bei der För­de­rung ganz gezielt auf die Ganz­jah­res­nut­zung der Seil­bahn­an­la­gen. Hier machen Ange­bo­te wie der Klet­ter- und Zipline­park, Moun­tain­bike­strecken und Som­mer­ro­del­bah­nen den Och­sen­kopf für Besu­cher attrak­tiv.“ Und er hat­te noch etwas im Gepäck – eine För­der­zu­sa­ge für die Beschaf­fung von Loi­pen­pfle­ge­ge­rä­ten, vier Spur­ge­rä­ten und einem Loi­pen-Trak­tor, in Höhe von gut 595 Tau­send Euro.

Die Ent­schei­dung für die neu­en Kabi­nen­bah­nen fiel nicht zuletzt auch des­halb, weil damit eine bes­se­re und vor allem siche­re­re Beför­de­rung von Kin­dern, vor allem von Schul­klas­sen, gewähr­lei­stet ist.

Auf­grund der Grö­ße der gewähl­ten Kabi­nen kön­nen damit auch Euro­palet­ten trans­por­tiert wer­den, was eine Ver­rin­ge­rung des Lie­fer­ver­kehrs auf den Gip­fel bedeutet.

Zudem kön­nen mit der neu­en Seil­bahn Nord dann 1.600 statt bis­her 1.000 Per­so­nen pro Stun­de beför­dert wer­den, an der Seil­bahn Süd steigt die Beför­de­rungs­ka­pa­zi­tät von 640 auf 1.000 Personen.

Natur- und Wasserschutz

Der Seil­bahn­bau wird durch­ge­hend was­ser­recht­lich und natur­schutz­recht­lich beglei­tet. Dadurch, dass der Bau auf der bestehen­den Seil­bahn­tras­se erfolgt, las­sen sich die nöti­gen Ein­grif­fe in die Natur auf ein Mini­mum redu­zie­ren. Durch den gleich­zei­ti­gen Bau des Medi­en­ka­nals und der Seil­bahn erfol­gen die Ein­grif­fe nur einmalig.

Die durch den land­schafts­pfle­ge­ri­schen Begleit­plan ermit­tel­ten Aus­gleichs­lei­stun­gen wur­den über das Öko­punk­te-Kon­to der Baye­ri­schen Staats­for­sten aus der Moor­re­natu­rie­rung „Kar­ches-Tor­flo­he-Wei­her­lo­he“ ausgeglichen.

Kosten und Förderung

Die Kosten für die Seil­bahn Nord betra­gen ins­ge­samt rund 25,63 Mil­lio­nen Euro. Der För­der­satz liegt bei 30 Pro­zent, das sind knapp 7,69 Mil­lio­nen Euro. Für die Seil­bahn Süd sind Kosten in Höhe von ins­ge­samt 15,58 Mil­lio­nen Euro ange­setzt, eben­falls mit einem För­der­satz von 30 Pro­zent, das sind knapp 4,67 Mil­lio­nen Euro.

Dar­in ent­hal­ten ist bereits die Nach­för­de­rung von rund 1,77 Mil­lio­nen Euro für bei­de Bahnen.

Bau­zeit aktu­ell im Plan

Die Ver­ant­wort­li­chen sind mit dem bis­he­ri­gen Ver­lauf der Bau­ar­bei­ten sehr zufrie­den, alles läuft nach Plan.

Das Pro­jekt der Seil­bahn­erneue­rung star­te­te am 27. März die­ses Jah­res mit dem Abriss der Nord-Seil­bahn und der ent­spre­chen­den Gebäu­de. Ab Mit­te April folg­ten die Fun­da­men­tar­bei­ten an der Strecke, ab Mit­te Mai wur­den die Roh­bau­ar­bei­ten begon­nen. Die Grund­stein­le­gung konn­te am 3. Juli erfol­gen. Ende Juli folg­ten die Arbei­ten zur Stüt­zen­mon­ta­ge und seit Mit­te August wer­den die Seil­bahn­sta­tio­nen auf­ge­baut, der Seil­zug folgt Anfang Okto­ber. Die Fer­tig­stel­lung der Gebäu­de ist für Okto­ber und Novem­ber geplant.

Ende Okto­ber soll es dann in den Pro­be­be­trieb gehen, so dass die Über­ga­be der Seil­bahn plan­mä­ßig am 22. Dezem­ber 2023 erfol­gen kann.