In der aktu­el­len Stadt­zei­tung geht es um das Wahl­amt in der Rei­he der Ämter­por­träts, die Ver­an­stal­tung „Kul­tur­couch“ und ande­res mehr.

In aus­führ­li­chen Repor­ta­gen wer­den in der monat­lich erschei­nen­den Aus­ga­be Men­schen und The­men der Ver­wal­tung vor­ge­stellt. Außer­dem gibt es Infor­ma­tio­nen zum aktu­el­len Kul­tur- und Frei­zeit­an­ge­bot sowie wich­ti­ge Neu­ig­kei­ten aus Poli­tik und Verwaltung.

Der „Rat­haus­platz 1“ ist im Rat­haus, in vie­len städ­ti­schen Ein­rich­tun­gen, in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on (Goe­the­stra­ße 21a) sowie in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, Senio­ren­hei­men und Senio­ren­an­lauf­stel­len kosten­los erhältlich.

