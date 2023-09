Am 3. Okto­ber, fin­det nach­mit­tags das tra­di­tio­nel­le „Obst­pflücken für jeder­mann“ auf der gro­ßen Streu­obst­wie­se in Klo­ster Banz statt. Die Wie­se befin­det sich von Klo­ster kom­mend Rich­tung Neu­banz auf der rech­ten Sei­te der Stra­ße. Beginn ist um 13.00 Uhr, Ende um 16.30 Uhr. Renet­ten und Lager­äp­fel, aber auch Bir­nen kön­nen gegen einen Unko­sten­bei­trag direkt vom Baum gepflückt wer­den. Bit­te unbe­dingt die­sen Zeit­raum beach­ten; außer­halb der Zeit ist das Obst­pflücken nicht erlaubt. Kör­be und Pflücker bit­te selbst mit­brin­gen. Wer möch­te, kann sich durch die ver­schie­de­nen Sor­ten „durch­pro­bie­ren“ oder auch ein­fach nur die schö­ne Atmo­sphä­re am West­hang unter­halb des Klo­sters genießen.

Dazu bie­tet der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Kaf­fee und Kuchen sowie frisch gepress­ten Apfel­saft an, für die Kin­der gibt´s Lager­feu­er mit Stock­brot und Saft­pres­sen. Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer steht für Fra­gen rund ums Obst zur Verfügung.