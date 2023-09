Mit den unter­schied­lich­sten Men­schen im Land­kreis in Kon­takt kom­men, zuhö­ren, offen sein – das hat sich der Kreis­ver­band der Jun­gen Uni­on Kro­nach auf die Fah­nen geschrieben.

Seit lan­gem sei es auch eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit gewe­sen, mit der Lebens­hil­fe in Kro­nach Kon­takt auf­zu­neh­men. Und so konn­te eine gemein­sa­me Akti­on durch­ge­führt wer­den. „Die Arbeit, die die Lebens­hil­fe für Men­schen mit Behin­de­rung sowie für deren Ange­hö­ri­ge lei­stet, ist unglaub­lich wert­voll. Ger­ne woll­ten wir die­se Arbeit unter­stüt­zen“, so JU-Kreis­vor­sit­zen­der Mari­us Bittner.

Auf dem Besuch des Som­mer­fests der Lebens­hil­fe im Juli sei die Idee des Baus eines Insek­ten­ho­tels auf den Grün­an­la­gen der Lebens­hil­fe ent­stan­den. Zusam­men mit den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern des Wohn­heims konn­te ein neu­er Unter­schlupf für Insek­ten aller Art gebaut wer­den. „Mit dem Bau eines Insek­ten­ho­tels sorgt man für die Arten­viel­falt in unse­rer Regi­on. Insek­ten spie­len eine zen­tra­le Rol­le in unse­rem Öko­sy­stem“, so stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der Micha­el Müller.

Auch Bezirks­vor­sit­zen­der Mar­kus Oester­lein zeig­te sich begei­stert: „Die­se Akti­on passt her­vor­ra­gend in das Akti­ons­jahr Nach­hal­tig­keit des Bezirks­ver­ban­des Ober­fran­ken. Wir arbei­ten und sor­gen uns um die öko­lo­gi­sche Zukunft!“

Die Stell­ver­tre­ten­de JU-Vor­sit­zen­de des Stadt­ver­ban­des Kro­nach, Katha­ri­na Wel­lach, zeig­te sich nach der Akti­on begei­stert: „Wie wir zusam­men einen kom­plet­ten Nach­mit­tag gebaut, gewer­kelt und gelacht haben, war ein­fach nur schön!“

„Wir wer­den den Kon­takt zur Lebens­hil­fe auf jeden Fall auf­recht­erhal­ten und auch in Zukunft Aktio­nen pla­nen. Wie berei­chernd eine inklu­si­ve Gesell­schaft ist wur­de uns an die­sem Nach­mit­tag deut­lich“, so Mari­us Bittner.