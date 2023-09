Am Sonn­tag, 01. Okto­ber 2023, fin­det beim Baur SV Burg­kunst­adt der Abschluss der Som­mer­sai­son gemein­sam mit den Finals der Ver­eins­mei­ster­schaf­ten statt. Aus die­sem Grund infor­miert die Vor­stand­schaft über das umfang­rei­che Pro­gramm, das vie­le sehens­wer­te Begeg­nun­gen der besten Spie­le­rin­nen und Spie­ler sowie Nach­wuchs­ta­len­te des Ver­eins enthält.

Ab 10 Uhr fin­den die End­spie­le im Klein­feld der U9 sowie in den Neben­run­den der U12, der Frei­zeit-Kon­kur­renz der Damen und der Her­ren statt. Ab 13 Uhr star­ten dann die Final­spie­le der Haupt­run­den der U12, der U18 sowie der Frei­zeit-Kon­kur­renz der Her­ren. Dabei ist im End­spiel der U12 unter ande­rem Baur SV-Nach­wuchs­ta­lent Emil Beu­erle in Akti­on zu sehen. Mit nur neun Jah­ren hat sich der jun­ge Burg­kunst­adter durch meh­re­re Sie­ge gegen älte­re Kon­tra­hen­ten in das Fina­le auf dem Groß­feld gespielt.

Um 14:30 Uhr fin­det das Fina­le der Damen zwi­schen Eli­sa­beth Din­kel und der mehr­ma­li­gen Ver­eins­mei­ste­rin Julia Wim­mer statt. Zeit­gleich spie­len die Her­ren ihren Sie­ger aus. Kevin Monat, Lei­stungs­trä­ger der ersten Her­ren und mehr­ma­li­ger Ver­eins­mei­ster, spielt gegen den nord­baye­ri­schen Mei­ster der Her­ren 30 und Baur SV-Spie­ler­trai­ner, Ste­fan Kornitzky.

In allen Begeg­nun­gen kann mit sehens­wer­tem Ten­nis gerech­net wer­den. Zu den Spie­len sowie der im Anschluss statt­fin­den­den Sie­ger­eh­rung und Abschluss­fei­er in der Ver­eins­gast­stät­te ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Mit­glie­der und Freun­de des Tennissports.