Auf­grund der aktu­el­len Bau­stel­len­si­tua­ti­on in und um Adels­dorf müs­sen mor­gens in der Schü­ler­zeit­la­ge an Schul­ta­gen meh­re­re Fahr­ten der Linie 205 in Rich­tung Höch­stadt um 15 Minu­ten vor­ver­legt wer­den, damit die Schü­le­rin­nen und Schü­ler recht­zei­tig die Schu­len in Höch­stadt errei­chen. Auch drei Fahr­ten Rich­tung Erlan­gen sind davon betroffen.

DIE ÄNDE­RUN­GEN AB MON­TAG, 25. SEP­TEM­BER 2023 IM ÜBERBLICK

RICH­TUNG HÖCH­STADT: Die Fahrt um 7:14 Uhr ab ZECKERN BAHN­HOF star­tet um 6:59 Uhr. Die Fahr­ten um 7:03 Uhr, 07:04 Uhr und 07:05 Uhr ab RÖT­TEN­BACH GEWER­BE­RING star­ten um 6:48 Uhr, 6:49 Uhr und 6:50 Uhr. Die bei­den Fahr­ten um 7:22 Uhr ab ADELS­DORF EV. GEMEIN­DE­ZEN­TRUM star­ten um 7:07 Uhr. Die Fahrt um 6:46 Uhr sowie die bei­den Fahr­ten um 06:51 Uhr ab ERLAN­GEN NEU­ER MARKT star­ten um 6:31Uhr bzw. 06:36 Uhr.

RICH­TUNG ERLAN­GEN: Die Fahrt um 05:41 Uhr star­tet ab MED­BACH um 5:26 Uhr. Die bei­den Fahr­ten um 5:48 Uhr ab HÖCH­STADT SCHWE­DEN­SCHAN­ZE star­ten um 5:33 Uhr.

Die geän­der­ten Abfahrts­zei­ten sind unter https://​vgn​.de in der Fahr­plan­aus­kunft abrufbar.