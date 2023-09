Grüne/​Grüne Liste wol­len die Fahr­rad­park­sta­tion nicht von Fremd­för­de­rung abhän­gig machen und zusätz­li­che Fahr­rad­stän­der als Zwischenlösung

Für den Bau der Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge am Bahn­hof ste­hen die­ses Jahr nun doch kei­ne Mit­tel des Bun­des aus sei­nem För­der­pro­gramm zur Ver­fü­gung. „Die Stadt­ver­wal­tung will des­halb die­ses lang geplan­te und in vie­len Städ­ten ähn­lich schon längst rea­li­sier­te Pro­jekt nur des­we­gen wie­der zurück­stel­len“, bedau­ert Peter Weie­rich, Grü­ner Spre­cher für Mobi­li­tät. Bereits vor 14 Jah­ren hat die Grüne/​Grüne Liste-Stadt­rats­frak­ti­on eine Initia­ti­ve der BI „Umwelt­ver­träg­li­che Mobi­li­tät im Schwa­bach­tal“ auf­ge­grif­fen und damals schon ein gro­ßes Fahr­rad­haus in Erlan­gen beantragt.

„Wir bedau­ern die För­der­ab­sa­ge des Bun­des. Jedoch hat die­ses Pro­jekt einen so hohen Stel­len­wert für eine kli­ma­ge­rech­te Ver­kehrs­wen­de, dass es nicht wie­der auf die lan­ge Bank gescho­ben wer­den kann“, betont der Grü­ne Spre­cher für Kli­ma, Dr. Chri­sti­an Eichen­mül­ler. Die Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge lie­ße sich auch aus kom­mu­na­len Mit­teln ohne die Teil­för­de­rung des Bun­des finan­zie­ren: „Für näch­stes Jahr wer­den erneut hohe städ­ti­sche Gewer­be­steu­err­ein­nah­men erwar­tet. Es geht hier ein­fach um eine stra­te­gi­sche Prio­ri­tä­ten­set­zung. Wenn man eine ech­te Ver­bes­se­rung hin zu umwelt­freund­li­cher Mobi­li­tät will, dann könn­te man z. B. die Abstell­an­la­ge pro­blem­los auch kom­plett sel­ber finan­zie­ren, indem man die lau­fen­den Maß­nah­men zur Fahr­bahn­decken­sa­nie­rung nur für ein Jahr aus­setzt“, ergänzt Mar­cus Bazant, Vor­sit­zen­der der Unab­hän­gig von der Haus­halts­pla­nung für die Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge am Gleis 1 bean­tragt die Grü­ne Frak­ti­on eine schnel­le Ver­bes­se­rung für Fahr­rä­der am Bahn­hof: Neue dop­pel­stöcki­ge Fahr­rad­ab­stell­an­la­gen auf der West­sei­te – auf der Flä­che unter der Brücke, auf der momen­tan Fund- und Schrott­rä­der gela­gert werden.