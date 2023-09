Regio­na­le Bio-Bau­ern­hö­fe prä­sen­tie­ren sich mit Ihren Pro­duk­ten am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023, von 9 bis 14 Uhr auf dem Park­platz des E‑Center in Burg­kunst­adt (See­wie­se 1). Der Tag ist auch euro­pa­wei­ter Bio-Tag. Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main presst Apfel­saft aus Streu­obst und die Bio-Anbau­ver­bän­de erklä­ren, was Bio bedeu­tet und wer es kon­trol­liert. Bür­ger und Bür­ge­rin­nen kön­nen sich im Rah­men des­sen aus erster Hand unter ande­rem über regio­na­les Bio-Rind­fleisch, Bio-Lin­sen und Bio-Getrei­de, Zwei­nut­zungs­hüh­ner sowie grund­sätz­li­che Fra­gen zu Bio-Lebens­mit­teln infor­mie­ren. Den Markt orga­ni­siert die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura in Zusam­men­ar­beit mit dem E‑Center Wer­ner, wo Pro­duk­te der Bau­ern z.T. auch erhält­nich sind. Aus dem Pro­jekt der Öko-Modell­re­gi­on zur Bio-Zer­ti­fi­zie­rung von Streu­obst wird ein neu­er regio­na­ler Apfel­saft präsentiert.

Die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura ist ein Pro­jekt des Land­krei­ses Lich­ten­fels zusam­men mit fünf Kom­mu­nen des nörd­li­chen Land­krei­ses Bam­berg. Die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura gibt es seit 2019. Ziel die­ser ist es, die öko­lo­gi­sche Land­be­wirt­schaf­tung in Kom­bi­na­ti­on mit der Regio­na­li­tät sowie die Ver­mark­tung regio­na­ler Bio-Pro­duk­te vor­an­zu­brin­gen. Ansprech­part­ner für alle Fra­gen rund um die Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura ist Pro­jekt­ma­na­ger Ste­fan Jans­sen (E‑Mail: stefan.​janssen@​landkreis-​lichtenfels.​de, Tel.: 09571/18–3470).