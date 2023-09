Die Mal­te­ser im Erz­bis­tum Bam­berg freu­en sich über groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung: Der Hilfs­fonds Regi­on Bam­berg e.V. unter der Lei­tung sei­nes Prä­si­den­ten Lothar Phil­ipp hat dem Her­zens­wunsch-Kran­ken­wa­gen (HWK) 3000 Euro zukom­men las­sen. Die Über­ga­be des Spen­den­schecks fand jetzt auf dem Gelän­de der Diö­ze­san­ge­schäfts­stel­le der Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on in der Moos­stra­ße statt. Mit dem Pro­jekt erfül­len die Mal­te­ser Wün­sche von unheil­bar kran­ken Men­schen jeden Alters und fah­ren sie noch ein­mal zu ihrem Wunschort. Für den HWK sind alle Betei­lig­ten ehren­amt­lich unter­wegs. Die Fahrt ist für die Betrof­fe­nen kosten­los und wird aus­schließ­lich über Spen­den finanziert.

60 Pro­zent des Gesamt­erlö­ses für Mal­te­ser Projekt

Die Spen­den­sum­me stammt aus dem Erlös des drei­tä­gi­gen „16. Zau­ber­haf­ten Som­mer­fests“ des Hilfs­fonds in den medi­ter­ra­nen Innen­hö­fen des Krack­hardt-Hau­ses am Max­platz, das zeit­gleich mit dem Festi­val „Bam­berg zau­bert“ über die Büh­ne gegan­gen war. Beson­ders dank­bar sind die Mal­te­ser dafür, dass 60 Pro­zent des Gesamt­erlö­ses von 5000 Euro in den HWK flie­ßen. Der Hilfs­fonds, in dem ins­ge­samt 13 Ser­vice­clubs aus der Regi­on zusam­men­ge­schlos­sen sind, hat­te sich bereits im Vor­feld der Ver­an­stal­tung dafür ent­schie­den, in die­sem Jahr neben dem HWK die Heil­päd­ago­gi­sche Tages­stät­te und den Kin­der­gar­ten St. Johan­nes zu unterstützen.

Hilfs­fonds-Prä­si­dent: „Erfül­lung von Her­zens­wün­schen hat uns beein­druckt! Prä­si­dent Lothar Phil­ipp begrün­det die Ent­schei­dung so: „Die Erfül­lung von Her­zens­wün­schen durch ehren­amt­lich Enga­gier­te des Mal­te­ser Hilfs­dien­stes hat uns im Orga­team der Ser­vice­clubs beein­druckt. Es ist ein­fach klas­se, wenn ein letz­ter Traum durch die Mal­te­ser rea­li­siert wer­den kann und unheil­bar Kran­ke einen gelieb­ten Men­schen noch mal sehen, eine geschätz­te Ver­an­stal­tung besu­chen oder eine schö­ne Lebens­er­fah­rung in einer beson­de­ren Urlaubs­re­gi­on noch ein­mal wahr­neh­men können.“

Die­se Ser­vice­clubs sind dabei: Der Hilfs­fonds Regi­on Bam­berg e.V. ist ein Zusam­men­schluss fol­gen­der 13 Ser­vice­clubs: Ambassa­dor Club Bam­berg, Inner Wheel Club Bam­berg, Inter­na­tio­na­ler Frau­en­club Bam­berg, Kiwa­nis Club Bam­berg, Leo Club Bam­berg „Kel­ler­lö­wen“, Lions Club Bam­berg, Lions Club Bam­berg-Michels­berg, Lions Club Bam­berg Resi­denz, Old Tablers 187, Round Table 187 Bam­berg, Rota­r­act Club Bam­berg, Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Bam­berg-Kuni­gun­de, Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Wür­gau-Frän­ki­sche Schweiz

Mehr zum Pro­jekt „Her­zens­wunsch-Kran­ken­wa­gen“: www​.mal​te​ser​-bam​berg​.de