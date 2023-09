Auch im Jahr 2023 haben sich zwei Braue­rei­en zusam­men­ge­tan, um ein „36 Kreis­la“ zu brau­en. Es ist nun mit dem 10. Kreis­la-Sud ein Kel­ler-Pils her­an­ge­reift, das die Braue­rei­en „Zur Son­ne“, Bisch­berg, und „Eich­horn“, Dörf­leins, gemein­sam kre­iert haben.

Dem 36 Kreis­la liegt der Gedan­ke zu Grun­de, die viel­fäl­ti­ge Bedeu­tung des Bie­res im Land­kreis Bam­berg, dem Land­kreis mit der größ­ten Braue­rei­dich­te der Welt, her­vor­zu­he­ben und in das Licht der Öffent­lich­keit zu rücken. Ich freue mich, dass die Idee all die Jah­re auf so posi­ti­ve Reso­nanz stößt und wir heu­er bereits zum zehn­ten Mal ein „36 Kreis­la“ anste­chen kön­nen. Offi­zi­el­ler Anstich ist am Sams­tag, den 30. Sep­tem­ber, um 17 Uhr im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land in Frensdorf.