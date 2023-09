Die Grü­nen Hirschaid laden am Sa. 30.09. ab 14 Uhr zum Apfel-Fest nach But­ten­heim, Dorf­gar­ten ein.

Hast du Lust, dei­nen eige­nen Apfel­saft direkt aus der Pres­se zu trin­ken? Möch­test du etwas über den Wert unse­rer hei­mi­schen Streu­obst­wie­sen erfah­ren? Dann laden wir dich ein, Obst zu pflücken, zu zer­klei­nern und per Hand zu pres­sen. Beglei­ten wird uns die Streu­obst­päd­ago­gin Jose­phi­na Nübold.

Bit­te bringt eige­ne Tas­sen oder Glä­ser sowie ein Behält­nis von 2–10 Litern zum Abfül­len mit. Ger­ne könnt ihr auch ein paar Kilo Äpfel von euren Bäu­men mitbringen.

An unse­rem Info­stand habt ihr außer­dem die Mög­lich­keit, euch eine Woche vor der Land­tags­wahl mit uns auszutauschen.#