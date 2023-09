Der Erlan­ger Wochen­markt fin­det seit 1694 auf dem Markt- und Schloss­platz statt. Am zen­tral­sten Platz in Erlan­gen bie­tet er eine reich­hal­ti­ge Aus­wahl an fri­schen Lebensmitteln.

Der Akti­ons­tag am Wochen­markt am 23. Sep­tem­ber bie­tet eine Mit­mach-Akti­on für Kin­der an. Außer­dem lädt der Ober­bür­ger­mei­ster zu einer Bür­ger­sprech­stun­de ein.

Mehr Infos: Ver­an­stal­tung Detail | Stadt Erlangen