46. Bayerischer Musikschultag in Erlangen

70 Jah­re Sing- und Musik­schu­le Erlan­gen! Zu die­sem Jubi­lä­um lädt in die­sem Jahr die Stadt Erlan­gen gemein­sam mit dem Ver­band Baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len e. V. zum 46. Baye­ri­schen Musik­schul­tag ein. Vor dem Hin­ter­grund des dies­jäh­ri­gen Mot­tos „Musik­schu­le wert(e)voll“ beschäf­tigt sich der Musik­schul­tag mit der gesell­schaft­li­chen Rele­vanz sowie dem Wer­te­ver­ständ­nis der Musik­schul­land­schaft in Bay­ern und allen dar­in betei­lig­ten Akteu­ren. Denn neben dem Musi­zie­ren als Kern­ele­ment der Musik­schul­ar­beit sind der inklu­si­ve Anspruch baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len, das Mit­ein­an­der inner­halb der Musik­schul­fa­mi­lie sowie das Zusam­men­wir­ken von Musik­schu­len, ihren Kom­mu­nen und dem Frei­staat zen­tra­le Bestandteile.

Der kul­tur­po­li­ti­sche Höhe­punkt mit der Ver­lei­hung der Carl-Orff Medail­le – der wich­tig­sten Aus­zeich­nung für Enga­ge­ment im Musik­schul­we­sen Bay­erns – an Staats­mi­ni­ster a. D. Bernd Sibler wird am Frei­tag, den 20. Okto­ber im Rah­men des Fest­ak­tes im Mark­gra­fen­thea­ter Erlan­gen erreicht. Land­rat Tho­mas Kar­ma­sin, Prä­si­dent des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges, wird die Fest­re­de hal­ten und der zwei­te Bür­ger­mei­ster der Stadt Erlan­gen, Jörg Vol­leth, wird die Besu­cher und Besu­che­rin­nen des Musik­schul­tags in Erlan­gen begrüßen.

Natür­lich hält der Musik­schul­tag auch ein umfang­rei­ches musi­ka­li­sches Pro­gramm bereit: Den Auf­takt macht das Erlan­ger Musik­in­sti­tut e. V. (EMI) mit dem Eröff­nungs­kon­zert am Don­ners­tag, den 19. Okto­ber in der Kon­zert­werk­statt des EMI. Musik­schü­ler und ‑schü­le­rin­nen neh­men das Publi­kum mit auf eine musi­ka­li­sche Rei­se durch die Erlan­ger Kul­tur­ge­schich­te. Ein wei­te­rer Pro­gramm­punkt ist das tra­di­tio­nel­le Fest­kon­zert der Musik­schu­len am Frei­tag, den 20. Okto­ber im gro­ßen Saal der Hein­rich-Lades-Hal­le. Auch in die­sem Jahr freu­en wir uns über die Medi­en-Koope­ra­ti­on mit dem Baye­ri­schen Rund­funk. Ein viel­sei­ti­ges musi­ka­li­sches Pro­gramm von Musik­schü­lern und ‑schü­le­rin­nen der baye­ri­schen Sing- und Musik­schu­len lädt dazu ein, sich von der Qua­li­tät und Viel­sei­tig­keit des baye­ri­schen Musik­schul­we­sens zu über­zeu­gen. BR KLAS­SIK wird in einer ein­stün­di­gen Sen­dung am Mitt­woch, den 1. Novem­ber um 16.05 Uhr aus­ge­wähl­te Bei­trä­ge präsentieren.

Sams­tag, den 21. Okto­ber ver­ab­schie­det Erlan­gen den Musik­schul­tag schließ­lich mit „Musik in der Stadt“ im Rah­men des „Erlan­ger Herb­stes“. Gebo­ten wird ein viel­fäl­ti­ges musi­ka­li­sches Pro­gramm auf zwei Büh­nen in der Innen­stadt – von Musik­schü­lern und ‑schü­le­rin­nen der Sing- und Musik­schu­le Erlan­gen sowie von Musik­schu­len aus der Region.

Das aus­führ­li­che Pro­gramm sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­schen Musik­schul­tag fin­den Sie unter musik​schu​len​-bay​ern​.de/​v​e​r​b​a​n​d​/​b​a​y​e​r​i​s​c​h​e​r​-​m​u​s​i​k​s​c​h​u​l​t​a​g​/​b​a​y​e​r​i​s​c​h​e​r​-​m​u​s​i​k​s​c​h​u​l​t​a​g​-​2​0​23/.