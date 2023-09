Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Wein­fla­sche geklaut

BAM­BERG. Gegen 14.35 Uhr wur­de ein 31-jäh­ri­ger Mann in einem Super­markt in der Innen­stadt vom Kauf­haus­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie er eine Fla­sche Wein im Wert von ca. 7 Euro ent­wen­de­te und den Laden ver­ließ. Vor dem Geschäft öff­ne­te er die Fla­sche und nahm einen Schluck. Der Detek­tiv sprach ihn an und bat ihn mit zurück ins Geschäft. Dort wur­de die Poli­zei hinzugebeten.

Gemein­sa­mer Dieb­stahl von Bekleidung

BAM­BERG. Zwei jun­ge Män­ner wur­den am Frei­tag­nach­mit­tag vom Kauf­haus­de­tek­tiv ertappt, als sie in einem Kauf­haus in der Innen­stadt Klei­dung im Wert von ca. 150 Euro stah­len. Er ver­folg­te die flüch­ti­gen Täter und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Die bei­den wer­den am Sams­tag dem Rich­ter im beschleu­nig­ten Ver­fah­ren vor­ge­führt, da es sich nicht um die erste gleich­ge­ar­te­te Tat handelt.

Kauf­haus­de­tek­tiv bedroht

BAM­BERG. Ein 31-jäh­ri­ger Laden­de­tek­tiv wur­de in einer Dro­ge­rie in der Innen­stadt von drei jun­gen Män­nern ange­gan­gen und mas­siv belei­digt. Die drei erkann­ten den Mann als Detek­tiv, da er sie bereits in der Ver­gan­gen­heit beim Dieb­stahl über­führ­te. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt muss­te ein­schrei­ten und die Män­ner fest­neh­men. Gegen sie wur­de Straf­an­zei­ge erstattet.

Auf­fahr­un­fall ver­ur­sacht Auffahrunfall

BAM­BERG. Am Frei­tag­mor­gen gegen 07.45 muss­te ein Lkw-Fah­rer an der Abzwei­gung von der B 505 auf die B 22 in Rich­tung Bam­berg ver­kehrs­be­dingt war­ten. Ein hin­ter ihm fah­ren­der Last­wa­gen­fah­rer über­sah dies und konn­te nicht recht­zei­tig brem­sen. Der 56-jäh­ri­ge Mann krach­te in das Heck des vor­aus­fah­ren­den 51-jäh­ri­gen. Die­ser wur­de teil­wei­se auf die B 22 gescho­ben, wes­halb der Ver­kehr aus Rich­tung Strul­len­dorf kom­mend, scharf abbrem­sen muss­te. Wegen zu gerin­gen Abstands konn­te ein 27-jäh­ri­ger Mann aus Strul­len­dorf nicht mehr recht­zei­tig anhal­ten und ramm­te mit sei­nem VW Golf die Hin­ter­sei­te des vor ihm befind­li­chen Opel Astra eines 39-jäh­ri­gen. An den bei­den Last­kraft­wa­gen ent­stand Sach­scha­den in Höhe von je ca. 5000 Euro. Die bei­den Pkw muss­ten abge­schleppt wer­den und dürf­ten Total­schä­den in Höhe von je 15000 Euro auf­wei­sen. Die zwei Fah­rer der bei­den Fahr­zeu­ge, auf die auf­ge­fah­ren wur­de, wur­den durch die Unfäl­le leicht ver­letzt und muss­ten behan­delt werden.

Rad­fah­rer schwer verletzt

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag woll­te ein 66-jäh­ri­ger Fah­rer eines VW Cad­dy von der Stra­ße Am Bör­stig nach rechts auf den Ber­li­ner Ring auf­fah­ren. Er über­sah dabei einen von rechts kom­men­den Rad­fah­rer, der den Rad­weg ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung nach Hall­stadt befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß und der 21-jäh­ri­ge Rad­ler prall­te in die rech­te Sei­te des Cad­dy. Er erlitt dabei eine schwe­re Kopf­ver­let­zung und muss­te ins Kran­ken­haus. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 3000 Euro am Pkw und ca. 400 Euro am Rad.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Hall­stadt. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sams­tags ereig­ne­te sich auf dem Mar­ket-Park­platz eine „Unfall­flucht“: Dabei wur­de ein grau­er Audi ver­mut­lich von einem wei­ßen Hyun­dai am Heck ange­fah­ren, wobei der Fah­rer im Anschluss uner­kannt flie­hen konn­te. Eine sofort durch­ge­führ­te Fahn­dung im Nah­be­reich ver­lief erfolg­los, jedoch konn­te das Kenn­zei­chen des Fahr­zeug­füh­rers abge­le­sen wer­den. An dem Audi ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500,- Euro. Hin­wei­se zum Tat­her­gang und dem Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

Hall­stadt. Im Ver­lauf der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag kam es in einem Fach­werk­haus in Hall­stadt zu einem Schwel­brand. Bemerkt wur­de das Feu­er erst bei Schicht­be­ginn der Hand­wer­ker, die umge­hend die Feu­er­wehr ver­stän­dig­ten. Dank des Ein­sat­zes der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren aus Hall­stadt und Dörf­leins konn­te der Brand schnell unter Kon­trol­le gebracht wer­den, wobei den­noch nach ersten Schät­zun­gen ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 30000 Euro ent­stand. Per­so­nen wur­den zum Glück nicht ver­letzt und auch ein Über­grei­fen des Feu­ers auf ande­re Gebäu­de war nicht zu befürch­ten. Zur Ursa­che des Brands wird noch ermittelt.

Ste­gau­rach. Im Rah­men einer Kon­troll­stel­le konn­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land einen betrun­ke­nen Auto­fah­rer aus dem Ver­kehr zie­hen. Der jun­ge Mann aus dem Bam­ber­ger Land­kreis führ­te sei­nen Klein­trans­por­ter mit einem Alko­hol­wert von 0,74 ‰ und muss dafür nun mit einem Ord­nungs­geld in Höhe von 500,- Euro, sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Ein­fah­ren Vor­fahrts­be­rech­tig­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer übersehen

Gun­dels­heim. Am Frei­tag­mit­tag woll­te der 55-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw am AK Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt ein­fah­ren. Hier­bei über­sah der Fah­rer jedoch einen auf dem rech­ten Fahr­strei­fen fah­ren­den BMW eines 23-jäh­ri­gen. Es kam folg­lich zu einem Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge, wobei es beim BMW auch zu einer Air­bag-Aus­lö­sung kam. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

Son­sti­ges

Hall­stadt. Am Frei­tag gegen Mit­tag stell­ten Fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le beim Fah­rer eines grau­en Ford ver­schie­de­ne gefälsch­te Doku­men­te fest. Wei­ter­hin wur­de ein sog. „But­ter­fly-Mes­ser“, wel­ches unter das Waf­fen­ge­setz fällt, sowie ein Tabak-Mari­hua­na Gemisch bei der Per­son auf­ge­fun­den. Ein bei der Per­son durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test ver­lief zudem posi­tiv auf THC.

Der Fah­rer muss sich nun wegen meh­re­ren Delik­ten verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen am Brand. Im Zeit­raum zwi­schen Mitt­woch­nach­mit­tag, 14 Uhr, und Don­ners­tag­vor­mit­tag, 9 Uhr, schlug ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gewalt­sam einen Schau­ka­sten der Kir­chen­ge­mein­de in der Von-Hirsch­berg-Stra­ße ein und ver­ur­sach­te so einen Scha­den in Höhe von etwa 300.- EUR. Außer­dem wur­den zwei Park­platz­schil­der im Wert von etwa 100.- EUR an der­sel­ben Ört­lich­keit ent­wen­det. Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Land­kreis Forch­heim / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Wahl­pla­ka­te verunstaltet

WEI­LERS­BACH, LKR. FORCH­HEIM. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag beschmier­ten Unbe­kann­te meh­re­re Wahl­pla­ka­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

In der Nacht von Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber, auf Frei­tag, 22. Sep­tem­ber, ver­un­stal­te­ten Unbe­kann­te meh­re­re Wahl­pla­ka­te im Bereich der Wall­fahrts­kir­che in Wei­lers­bach. Sie bemal­ten die Pla­ka­te unter ande­rem mit Haken­kreu­zen und ver­un­stal­te­ten die abge­bil­de­ten Per­so­nen mit schwar­zen Hitlerbärten.

Wer sach­dien­li­che Anga­ben zur Tat machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

BMW ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Bereits am Don­ners­tag, 14.09.2023, zwi­schen 07.45 Uhr und 14.45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen schwar­zen BMW, der zu die­ser Zeit auf einem Park­platz am „Kro­na­cher Tor“ abge­stellt war. Das Auto wur­de an der Fah­rer­sei­te ange­fah­ren. Nach­dem sich bis dato kein Unfall­ver­ur­sa­cher bei der Besit­ze­rin gemel­det hat, erstat­te­te sie nun Anzei­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Dunk­ler SUV nach Unfall – gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 07.20 Uhr kam es auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Köt­tel-Eichig zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 3.500 Euro Sach­scha­den. Ein18-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem VW Trans­por­ter die Stra­ße, als ihm auf Höhe „Rotes Kreuz“ ein dunk­ler SUV sehr weit mit­tig ent­ge­gen kam. Der jun­ge Mann muss­te mit sei­nem Trans­por­ter nach rechts aus­wei­chen und prall­te hier­bei gegen einen Tele­fon­mast, wel­cher dadurch zu Bruch ging. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wie­der­um setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Laden­dieb gibt fal­sche Per­so­na­li­en an und hat Rausch­gift bei sich

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mit­tag wur­de der Poli­zei Lich­ten­fels ein Laden­dieb in einem Ein­kaufs­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße mit­ge­teilt. Bei Ein­tref­fen der Beam­ten gab der ertapp­te Lang­fin­ger, der vor­her Waren i.W.v. 10,- Euro ent­wen­det hat­te, zunächst mehr­fach fal­sche Per­so­na­li­en an. Im wei­te­ren Ver­lauf konn­ten schließ­lich die rich­ti­gen Per­so­na­li­en des Man­nes in der Dienst­stel­le ermit­telt wer­den. Wei­ter­hin wur­de bei des Durch­su­chung des wohn­sitz­lo­sen Man­nes ein Tüt­chen mit Amphet­amin auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Den 34-jäh­ri­gen erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahls sowie eines Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unfall ver­ur­sacht und aus dem Staub gemacht

Ebens­feld. Am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag stieß ein unbe­kann­ter Fahr­rad in der Haupt­stra­ße gegen einen grau­en VW, der dort auf dem Park­platz eines ehe­ma­li­gen Bau­mark­tes geparkt war. Anschlie­ßend fuhr der Rad­fah­rer in Rich­tung der nahe­ge­le­ge­nen Kir­che davon, obwohl er noch von einem Zeu­gen auf den Unfall hin­ge­wie­sen wur­de. An dem Pkw ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 700,- Euro. Der flüch­ti­ge Rad­fah­rer kann wie folgt beschrie­ben wer­den: männ­lich, ca. 60Jahre alt mit schlan­ker Figur und kur­zen Haa­ren. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Rad­fah­rer geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.