Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

Ermitt­lungs­er­folg für die Bam­ber­ger Kri­po: Nach dem Raub­über­fall auf eine Tank­stel­le am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de nah­men Ermitt­ler drei Tat­ver­däch­ti­ge fest. Das Amts­ge­richt Bam­berg erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg gegen einen von ihnen Haftbefehl.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de hat­ten Unbe­kann­te eine Tank­stel­le am Kuni­gun­den­damm über­fal­len. Unter Vor­halt einer Pisto­len­arm­brust hat­ten die Täter einen vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag erbeu­tet. Die inten­si­ven Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg in Zusam­men­ar­beit mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg führ­ten am Don­ners­tag zur Fest­nah­me von zwei Tat­ver­däch­ti­gen im Alter von 20 und 14 Jah­ren. Am Frei­tag nah­men die Ermitt­ler einen wei­te­ren 15-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen fest. Sie durch­such­ten außer­dem Woh­nun­gen der jun­gen Män­ner. Dabei konn­ten sie bela­sten­de Beweis­mit­tel beschlag­nah­men. Der 14-Jäh­ri­ge und der 15-Jäh­ri­ge wur­den nach ihrer Fest­nah­me wie­der ent­las­sen. Der 20-Jäh­ri­ge wur­de am Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich in einer Justizvollzugsanstalt.