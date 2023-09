Jetzt für den Quan­ten­sprung Wett­be­werb anmel­den und mit inno­va­ti­ven Pro­jek­ten neue Maß­stä­be setzen

Der Inno­va­ti­ons­mo­tor Deutsch­land ist kein rein indu­stri­el­les Wirt­schafts­kon­strukt, nein, auch unse­re baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne sind in einer Viel­zahl von Pro­jek­ten wah­re Inno­va­ti­ons­trei­ber für den Brei­ten­sport und somit für die gesam­te Bevöl­ke­rung. Der Quan­ten­sprung Wett­be­werb, initi­iert von Lot­to Bay­ern und dem Baye­ri­schen Lan­des-Sport­ver­band e.V. (BLSV), prä­miert die inno­va­tiv­sten und krea­tiv­sten Sport­ver­ei­ne Bay­erns mit bis zu 5.000 Euro direkt in die Ver­eins­kas­se. Noch bis 05. Novem­ber kön­nen sich die baye­ri­schen Sport­ver­ei­ne für den Quan­ten­sprung Wett­be­werb anmelden.

Im Fokus des Quan­ten­sprung Wett­be­werbs steht natür­lich in erster Linie der Sport. Die Sport­ver­ei­ne kön­nen hier zei­gen, wie sie ihren Ver­ein wei­ter nach vor­ne brin­gen und ihn somit fit machen für die Zukunft. Inno­va­tio­nen in, aus, durch oder für den Sport sind der Maß­stab für die­sen Wett­be­werb. „Jede krea­ti­ve Lösung für den Sport ist bereits ein Haupt­ge­winn für unse­re 4,6 Mil­lio­nen Sport­le­rin­nen und Sport­ler in Bay­ern. Wir sind über­zeugt, dass Inve­sti­tio­nen in Zukunfts­the­men lang­fri­stig den Sport in den Ver­ei­nen noch attrak­ti­ver machen. Der Quan­ten­sprung Wett­be­werb ist genau das rich­ti­ge For­mat, um die­se Zukunfts­in­no­va­tio­nen aus­zu­zeich­nen und als sport­li­ches Vor­bild zu glän­zen“, moti­viert der Quan­ten­sprung-Juror und Prä­si­dent des BLSV, Jörg Ammon, alle Ver­ei­ne in Bay­ern zum Mitmachen.

„Der Quan­ten­sprung ist seit 15 Jah­ren ein attrak­ti­ver Wett­be­werb, den die Staat­li­che Lot­te­rie- und Spiel­bank­ver­wal­tung ger­ne mit dem Baye­ri­schen Lan­des­sport­ver­band aus­rich­tet. Bay­ern hat eine Viel­zahl inno­va­ti­ver Ver­ei­ne, die krea­ti­ve Kon­zep­te und groß­ar­ti­ge Ideen ent­wickeln, um sich für die Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft stark zu machen. Ich bin mir sicher, dass die Jury auch die­ses Jahr kei­ne leich­te Auf­ga­be haben wird, die Preis­trä­ger zu ermit­teln. Ich freue mich daher auf vie­le Bewer­bun­gen mit über­ra­schen­den neu­en Ideen“, sagt Claus Nie­der­alt, der Prä­si­dent der Staat­li­chen Lot­te­rie- und Spielbankverwaltung.

Online-Anmel­de­for­mu­lar ist jetzt freigeschaltet

Noch bis 05. Novem­ber 2023 kön­nen sich alle Sport­ver­ei­ne in Bay­ern mit ihren Pro­jek­ten für den Quan­ten­sprung Wett­be­werb anmel­den. Die Grö­ße und der Umfang der Pro­jek­te spie­len dabei eine unter­ge­ord­ne­te Rol­le. Umso mehr kommt es dafür auf den posi­ti­ven Effekt für den Ver­ein und sei­ne Mit­glie­der an. Die Quan­ten­sprung-Sie­ger der ver­gan­ge­nen Jah­re haben hier bereits in vie­len Berei­chen ech­te Pio­nier­lei­stun­gen betrieben.

Die Teil­nah­me­vor­aus­set­zun­gen sowie das Bewer­bungs­for­mu­lar kön­nen inter­es­sier­te Ver­ei­ne auf der Web­site des BLSV fin­den: www​.blsv​.de/​q​u​a​n​t​e​n​s​p​r​ung