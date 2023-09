Zum 14. Mal fin­det am 3. Sonn­tag im Okto­ber im west­mit­tel­frän­ki­schen Schein­feld (Land­kreis Neu­stadt a.d. Aisch-Bad Winds­heim) der Holz­tag statt. Rund 200 Aus­stel­ler aus ganz Deutsch­land zei­gen am 15.10.2023 von 11 – 17 Uhr ihr Kön­nen in den Berei­chen Hand­werk, Bau, Natur, Forst und Kunst. Die Besu­cher erle­ben die gan­ze Band­brei­te unse­res hei­mi­schen Roh­stof­fes Holz. Mit über 12.000 Gästen ist der Holz­tag mitt­ler­wei­le die größ­te öffent­li­che Lei­stungs­schau der Holz­bran­che in Franken.

Unter dem Mot­to „kom­men – sehen – stau­nen“ prä­sen­tiert die amtie­ren­de Schein­fel­der Holz­fee Nele I. dem Publi­kum die Fas­zi­na­ti­on von Holz und des­sen Ein­satz­mög­lich­kei­ten. Dabei sind u.a. Anbie­ter von Forst­pflan­zen, Infos zur Brenn­holz­be­ar­bei­tung, das Zim­me­rei­hand­werk, Möbel­hand­wer­ker, Her­stel­ler von Deko­ar­ti­keln, Schmuck und Spiel­zeug aus Holz sowie Holz­künst­ler vertreten.

Impres­sio­nen vom Holz­tag 2022

Auch in die­sem Jahr führt die sog. Holz­mei­le vom zen­tra­len Park­platz in der Äuße­ren Kirch­stra­ße durch die Alt­stadt bis zur Kreu­zung am Süd­ring. Im gro­ßen Mes­se­zelt am Beginn der Holz­mei­le wer­den wie­der wet­ter­sen­si­ti­ve Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen sowie fili­gra­ne Kunst zu sehen sein. Das künf­ti­ge Natur­park­zen­trum in der Schwar­zen­ber­ger Stra­ße ist erneut zen­tra­ler Infor­ma­ti­ons­punkt mit Aus­stel­lun­gen, Vor­trä­gen und Vor­füh­run­gen. Im 1. Stock des Gebäu­des wird eine gemein­sa­me Aus­stel­lung des BUND Natur­schutz und LBV zum The­ma „Wir Bäu­me sind eure besten Freun­de- Bäu­me in der Stadt“ zu sehen sein. Im Gar­ten zeigt die Inter­es­sen­ge­mein­schaft Zug­pfer­de e.V. das tra­di­tio­nel­le Holz­rücken mit Pfer­den. Die Besu­cher erle­ben dort haut­nah, mit welch gro­ßem Geschick die Gespan­ne ton­nen­schwe­re Stäm­me um Hin­der­nis­se rücken und die natür­li­chen Kräf­te des Zug­tie­res nut­zen. Beim Info-Stand des Stei­ger­wald-Zen­trums wird eine Bastel­sta­ti­on für Kin­der angeboten.

Zum Stau­nen und Ver­wei­len laden musi­ka­li­sche Dar­bie­tun­gen und Kunst­vor­füh­run­gen ein. Zahl­rei­che kuli­na­ri­sche Ange­bo­te machen den Holz­tag auch zu einem geschmack­li­chen Erleb­nis. Die Geschäf­te in der Haupt­stra­ße und „Angel­sport Ger­lin­ger“ in der Bau­hof­stra­ße haben geöff­net und bie­ten Aktio­nen pas­send zum Holztag.

Am Vor­tag fin­det wie in allen Jah­ren die fei­er­li­che Pflanz­ak­ti­on des „Jah­res­baums“, heu­er die Moor­bir­ke, in der Schein­fel­der „Jah­res­baum­al­lee“ statt. Dazu gibt es ab 15 Uhr ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm, zu dem die amtie­ren­de Holz­fee Nele I. zusam­men mit der Baye­ri­schen Wald­kö­ni­gin Anto­nia Hege­le einlädt.

Einen Vor­ge­schmack auf die Ver­an­stal­tung bie­ten Vide­os sowie Bil­der der jüng­sten Holz­ta­ge auf der Home­page der Stadt www​.stadt​-schein​feld​.de