Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Laub­blä­ser samt Akku von Lade­flä­che entwendet

COBURG. Einen Laub­blä­ser samt Akku ent­wen­de­te am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 11:30 Uhr und 15 Uhr ein unbe­kann­ter Lang­fin­ger von der Lade­flä­che eines Klein­trans­por­ters im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 51-Jäh­ri­ger war am Mitt­woch im Bereich des Gold­berg­sees sowie in Ber­tels­dorf mit Arbei­ten beschäf­tigt und hat­te wäh­rend der Arbei­ten das Gar­ten­ge­rät auf der Lade­flä­che des Fahr­zeugs abge­legt. Ein Unbe­kann­ter nutz­te einen unbe­ob­ach­te­ten Moment und ent­wen­de­te das 1.000 Euro teu­re Gar­ten­ge­rät. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines Dieb­stahls aus einem Kraftfahrzeug.

Unfall beim Abbie­gen endet mit Blechschaden

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Zwei beschä­dig­te Autos und min­de­stens 5.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­mor­gen auf der Bun­des­stra­ße B 303 bei Ebersdorf.

Ein 61-Jäh­ri­ger über­sah um 8.50 Uhr beim Abbie­ge­vor­gang von der Bun­des­stra­ße mit sei­nem Seat einen ent­ge­gen­kom­men­den Fiat eines 33-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge. Die betei­lig­ten Fahr­zeug­füh­rer blie­ben bei dem Unfall unver­letzt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Motor­rad­fah­rer stürzt in Rechtskurve

Stein­wie­sen: Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 18:12 Uhr kam es auf der KC 21, zwi­schen Neu­fang und Birn­baum, zu einem Motor­rad­un­fall. Ein 18-jäh­ri­ger Mann befuhr mit sei­ner Yama­ha die Kreis­stra­ße von Neu­fang in Rich­tung Birn­baum. Weni­ge Meter vor dem Orts­ein­gang Birn­baum kam er in einer Rechts­kur­ve ohne Fremd­ein­wir­kung von der Fahr­bahn ab und stürz­te. Der Leicht­kraft­rad-Fah­rer zog sich hier­bei diver­se Prel­lun­gen und Schür­fun­den zu und wur­de vor­sorg­lich ins Kli­ni­kum nach Kro­nach gebracht. Am Motor­rad ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Klein­kraft­rad gestohlen

Kulm­bach – Der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach wur­de am Frei­tag ein Roll­erdieb­stahl ange­zeigt. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich in der Zeit von Mitt­woch, 07.30 h bis Don­ners­tag, 18.00 h. Es han­delt sich um ein Klein­kraft­rad der Mar­ke Jinan Qing­qi, Typ REX RS 450, mit dem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen 173 VII. Der ver­sperr­te Rol­ler wur­de in der Gustav-Adolf-Stra­ße von einem Park­platz ent­wen­det. Er ist schwarz und hat oran­ge Auf­kle­ber. Der Wert beträgt ca. 250,– EUR. Wer hat Beob­ach­tun­gen hier­zu gemacht?