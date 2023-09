Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Pull­over soll­te nicht bezahlt werden

BAM­BERG. Don­ners­tag­mit­tag konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße einen 18-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie die­ser einen Pull­over aus dem Regal nahm und anzog. Anschlie­ßend zahl­te er an der Kas­se nur einen Oran­gen­saft und woll­te den Laden ver­las­sen. Bei Durch­su­chung durch die Poli­zei wur­den eine Nagel­sche­re und ein Taschen­mes­ser bei ihm gefun­den. Er muss sich des­halb eines Dieb­stahls mit Waf­fen verantworten.

Tabak und Ziga­ret­ten stan­den auf Liste

BAM­BERG. In einem Super­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße steck­te ein 41-Jäh­ri­ger am Don­ners­tag gegen 14 Uhr meh­re­re Packun­gen Ziga­ret­ten und Tabak in sei­ne Jacken­ta­sche und ver­lies den Laden. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te bei ihm Tabak und Ziga­ret­ten im Wert von 123 Euro sicherstellen.

Gegen 20 Uhr wur­de in der Star­ken­feld­stra­ße ein 27-Jäh­ri­ger in einem Super­markt gestellt, der Kaf­fee im Wert von ca. 24 Euro klaute.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­abend und Mon­tag­früh wur­de aus einem Vor­gar­ten in der Schild­stra­ße ein grü­nes Damen­fahr­rad der Mar­ke Diamant/​Pacer ent­wen­det. Das Fahr­rad hat noch einen Wert von 250 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Gas und Brem­se verwechselt

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag woll­te ein 82-Jäh­ri­ger BMW-Fah­rer in der Geisfel­der Stra­ße an der rech­ten Fahr­bahn­sei­te vor­wärts in eine Park­lücke ein­par­ken. Vor ihm stand ein Opel Cor­sa. Der Rent­ner ver­wech­sel­te beim Ein­fah­ren die Brem­se mit dem Gas­pe­dal und fuhr auf den Cor­sa auf. Die­ser wur­de durch die Wucht auf einen VW gescho­ben. Der VW wie­der­um auf einen Later­nen­mast. Der Opel wur­de durch den Unfall so schwer beschä­digt, dass er abge­schleppt wer­den muss­te. Der Sach­scha­den an den drei Fahr­zeu­gen und der Later­ne wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall und Sach­be­schä­di­gung an Skoda

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag stell­te eine 65-Jäh­ri­ge ihren roten Skoda/​Octavia in der Matern­stra­ße ab. Als sie Don­ners­tag­früh zu ihrem Wagen kam, muss­te sie vor­ne links einen Unfall­scha­den fest­stel­len. Als wäre die­ser nicht genug, wur­de ihr Fahr­zeug an der rech­ten Sei­te zerkratzt.

Weder die Per­son, die das Fahr­zeug zer­kratz­te, noch der Unfall­ver­ur­sa­cher sind bekannt. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Wer fuhr den roten Renault an?

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­abend wur­de ein in der Ignaz-Wolf-Stra­ße abge­stell­ter roter Renault von Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den vor­ne links an dem Renault zu küm­mern. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt ca. 400 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Scoo­ter-Fah­rer ver­ur­sacht Scha­den und flieht

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15:35 Uhr streif­te ein Unbe­kann­ter mit sei­nem E‑Scooter in der Resi­denz­stra­ße einen schwar­zen BMW. Beim Vor­bei­fah­ren beschä­dig­te er mit sei­ner Lenk­stan­ge, die hin­te­re lin­ke Fahr­zeug­tü­re und rich­te­te einen Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro an. Ohne sich um den Scha­den zu küm­mern, fuhr er Rich­tung Sand­ge­biet davon.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Rausch­mit­tel in der Früh beschlagnahmt

BAM­BERG. Frei­tag­früh wur­de eine 28-Jäh­ri­ge an der Mari­en­brücke einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei fand die Poli­zei bei ihr Mari­hua­na und Haschisch, wel­ches beschlag­nahmt wurde.

Stun­den spä­ter wur­de in der Star­ken­feld­stra­ße eine 24-Jäh­ri­ge kon­trol­liert. Auch bei ihr fand man Rausch­mit­tel, wel­ches beschlag­nahmt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

LIT­ZEN­DORF: Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fiel einer Strei­fe in der Holl­fel­der Stra­ße ein Pkw Peu­geot auf, in dem eine Mit­fah­re­rin nicht ange­gur­tet war. Zudem hielt die­se einen ca. zwei Mona­te alten Säug­ling unge­si­chert im Arm. Die 25-Jäh­ri­ge muss nun mit einem Buß­geld in Höhe von 75,- Euro rech­nen. Zudem stell­te sich her­aus, dass der 23-jäh­ri­ge Fah­rer aus Geor­gi­en nicht im Besitz einer in Deutsch­land gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Die Beam­ten unter­sag­ten die Weiterfahrt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall­ge­schä­dig­te von der A70 gesucht

Hall­stadt. Am Don­ners­tag­abend fuhr die 32-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Mini auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Auf Höhe der Anschluss­stel­le Bam­berg-Hafen wech­sel­te sie im Bau­stel­len­be­reich vom rech­ten auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Hier­bei über­sah sie aller­dings ein dunk­les Auto und streif­te dies vor­ne rechts. Das geschä­dig­te Auto hielt dar­auf­hin auf dem Stand­strei­fen an. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin schaff­te es auf­grund des dich­ten Ver­kehrs nicht auf den Stand­strei­fen in der Nähe und fuhr des­halb direkt zur Poli­zei, um den Unfall zu mel­den. Der Eigen­scha­den der Ver­ur­sa­che­rin wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Vom Unfall­geg­ner ist aller­dings nichts bekannt, da das beschä­dig­te Auto spä­ter nicht mehr an der Unfall­stel­le stand und sich bis­lang auch nie­mand dies­be­züg­lich bei der Poli­zei mel­de­te. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bit­tet des­halb den oder die Geschä­dig­te und auch Zeu­gen sich unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

Ein Bier zu viel

Bam­berg. Am spä­ten Don­ners­tag­abend kon­trol­lier­te in der Bam­ber­ger Innen­stadt eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei einen Suzu­ki. Bei der 80-jäh­ri­gen Fah­re­rin fiel den Beam­ten dabei sehr schnell Alko­hol­ge­ruch auf. Ein frei­wil­li­ger Alko­test zeig­te dann auch 0,8 Pro­mil­le. Da die Dame dar­auf­hin auch einem gerichts­ver­wert­ba­ren Alko­test auf der Dienst­stel­le zustimm­te, blieb ihr eine Blut­ent­nah­me erspart. Die­ser ergab dann immer­hin auch noch 0,7 Pro­mil­le Alko­hol. Ihren Füh­rer­schein darf die Rent­ne­rin zwar behal­ten, muss aber mit einem sat­ten Buß­geld mit Fahr­ver­bot rechnen.

Vom Sat­tel­zug gegen Warn­ba­ken gedrängt – Sat­tel­zug flüchtig

Eggols­heim. Am Don­ners­tag­mor­gen fuhr die 19-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Ford auf der A73 in Rich­tung Suhl. Auf Höhe Eggols­heim wur­de gera­de die neue Bau­stel­le für die Fahr­bahn­erneue­rung ein­ge­rich­tet. Der Ver­kehr floss auf dem rech­ten Fahr­strei­fen und Stand­strei­fen dar­an vor­bei. An die­ser Stel­le fuhr die Frau links neben einem Sat­tel­zug. Die­ser sei plötz­lich der­art nach links gezo­gen, dass sie aus­wei­chen muss­te und links gegen zwei Warn­ba­ken stieß. Wäh­rend die Frau anhielt, fuhr der Sat­tel­zug ein­fach wei­ter. Es ist unklar, ob des­sen Fah­rer den Vor­fall über­haupt bemerkt hat. Die Frau hat­te sich ihm nicht bemerk­bar machen kön­nen. Sie blieb dabei unver­letzt. Der Ford wur­de an der Front erheb­lich beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Eine Warn­ba­ke wur­de leicht beschä­digt. Der Gesamt­scha­den wird den­noch auf über 5.000 Euro geschätzt. Über den Sat­tel­zug ist nichts wei­ter bekannt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort muss­te ein­ge­lei­tet wer­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bit­tet Zeu­gen, sich drin­gend unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Laden­dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te ein Mit­ar­bei­ter eines Ver­brau­cher­mark­tes am Obe­ren Tor wie ein 15-jäh­ri­ger sich eine Schach­tel Scho­ko­pra­li­nen im Wert von 5 EUR in sei­nen Hosen­bund steck­te. Der Jugend­li­che ging dar­auf­hin ohne zu bezah­len durch den Kas­sen­be­reich, wor­auf ihn der Mit­ar­bei­ter ansprach und die Poli­zei verständigte.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Wei­lers­bach. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer fuhr am Don­ners­tag­mor­gen zwi­schen 07.00 und 09.00 Uhr das Holz­ge­län­der zum Bach hin an und ent­fern­te sich vom Unfall­ort. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500,00 EUR. Wer Hin­wei­se zum Täter geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei Ebermannstadt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forchheim/​Buckenhofen. Gegen 13:00 Uhr ereig­ne­te sich am Don­ners­tag ein Ver­kehrs­un­fall in der Stra­ße „Zur Stau­stu­fe“. Ein 19-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Moun­tain­bike den dor­ti­gen Rad­weg. Auf Höhe des Sport­heims über­sah er die Warn­schil­der, die vor den Uneben­hei­ten des Fahr­rad­we­ges warn­ten, fuhr in ein Schlag­loch und stürz­te dar­auf­hin allein­be­tei­ligt. Auf­grund eines feh­len­den Hel­mes, erlitt der 19-Jäh­ri­ge leich­te Kopf­ver­let­zun­gen, wes­halb er zur wei­te­ren Ver­sor­gung ins Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht wurde.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Don­ners­tag ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter, zwi­schen 07:00 Uhr und 16:15 Uhr, aus einem Fahr­rad­un­ter­stand in der Haid­feld­stra­ße einen schwar­zen E‑Scooter der Mar­ke VMAX. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 799,- Euro. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Klo­ster­stra­ße besprüh­ten bis­her unbe­kann­te Täter in der Nacht von Mitt­woch, 20:00 Uhr, auf Don­ners­tag, 07:00 Uhr, eine Haus­wand eines Mehr­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

BMW ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Bereits am Don­ners­tag, 14.09.2023, zwi­schen 07.45 Uhr und 14.45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen schwar­zen BMW, der zu die­ser Zeit auf einem Park­platz am „Kro­na­cher Tor“ abge­stellt war. Das Auto wur­de an der Fah­rer­sei­te ange­fah­ren. Nach­dem sich bis dato kein Unfall­ver­ur­sa­cher bei der Besit­ze­rin gemel­det hat, erstat­te­te sie nun Anzei­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Dunk­ler SUV nach Unfall – gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 07.20 Uhr kam es auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Köt­tel-Eichig zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 3.500 Euro Sach­scha­den. Ein18-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem VW Trans­por­ter die Stra­ße, als ihm auf Höhe „Rotes Kreuz“ ein dunk­ler SUV sehr weit mit­tig ent­ge­gen kam. Der jun­ge Mann muss­te mit sei­nem Trans­por­ter nach rechts aus­wei­chen und prall­te hier­bei gegen einen Tele­fon­mast, wel­cher dadurch zu Bruch ging. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wie­der­um setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.