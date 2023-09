Die Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­sche Par­tei ( ÖDP ) lädt am Diens­tag, den 26.September um 18:30 Uhr zu ihrem belieb­ten Stamm­tisch die­ses Mal nach Lich­ten­fels ins “ Ristor­an­te Ros­si­ni “ , Robert-Koch-Stra­ße 11, ein. Die ÖDP – laut FAZ die wirk­sam­ste Oppo­si­ti­ons­par­tei in Bay­ern- will sich als ein­zi­ge Alter­na­ti­ve zu den bis­her im Land­tag ver­tre­te­nen Par­tei­en prä­sen­tie­ren. Beim Stamm­tisch sol­len The­men aus der Lan­des-und Bezirks­tags­po­li­tik im Vor­der­grund ste­hen. Es ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle poli­tisch Interessierten.