Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen kam es in Ebers­dorf b. Coburg zu einem Streit zwi­schen drei Män­nern, bei dem einer mit einem Mes­ser ver­letzt wur­de. Eine Strei­fe der Poli­zei Coburg konn­te einen 23-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest­neh­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg sitzt die­ser nun in Untersuchungshaft.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen ist es 1 Uhr nachts zu einem Streit zwi­schen drei Per­so­nen in Ebers­dorf b. Coburg, im Orts­teil Frohn­lach, gekom­men, bei dem ein 20-jäh­ri­ger Mann mit einer Stich­waf­fe ver­letzt wur­de und anschlie­ßend im Kli­ni­kum Coburg behan­delt wer­den muss­te. Umfang­rei­che Fahn­dungs­maß­nah­men durch die Cobur­ger Poli­zei und umlie­gen­der Dienst­stel­len führ­te kur­ze Zeit spä­ter zur Fest­nah­me eines jun­gen Man­nes. Die­ser wur­de am Frei­tag­vor­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Tat­ver­däch­ti­gen erließ. Der 23-Jäh­ri­ge befin­det sich nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Er muss sich wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungs­de­lik­tes straf­recht­lich verantworten.

Das Motiv für den Streit ist wei­ter­hin unklar. Der Tat­ver­däch­ti­ge hat sich dazu bis­her nicht geäußert.