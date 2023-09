„Erle­be dei­nen Sport!“ Die­ses Mot­to der Baye­ri­schen Sport­ju­gend stand auch über dem Kreis­ju­gend­tag im BLSV Kreis Bam­berg. Die posi­ti­ve, zukunfts­ori­en­tier­te Stim­mung im Sport­heim der Spiel­ver­ei­ni­gung Trun­stadt mach­te den Auf­wärts­trend nach der Coro­na­zeit spürbar.

Nach der schwie­ri­gen Zeit für den Sport im Kin­der- und Jugend­be­reich wäh­rend der Pan­de­mie, zeig­te sich der Vor­sit­zen­de der Kreis­ju­gend­lei­tung, Udo Scho­berth, erfreut, dass die Zah­len der jugend­li­chen Ver­eins­mit­glie­der, auch Dank der För­de­rung durch den BLSV, nach oben steigen.

Bei allen Gruß­wor­ten der Ehren­gä­ste stand der Dank für das Enga­ge­ment der zahl­rei­chen Ehren­amt­li­chen und die Not­wen­dig­keit einer ange­mes­se­nen För­de­rung im Vor­der­grund. Der 1. Vor­stand der Spiel­ver­ei­ni­gung Trun­stadt zeig­te die gro­ße Bann­brei­te sport­li­cher Ange­bo­te in sei­nem Ver­ein auf, der ein beson­de­res Augen­merk auch auf die Klein­sten legt. Die 1. Bür­ger­mei­ste­rin der Gemein­de Viereth/​Trunstadt, Regi­na Wohl­part, lob­te die gute Jugend­ar­beit in ihren Gemein­de­tei­len. Sie machen eine Gemein­de lebens­wert. Die Wich­tig­keit sport­li­cher Ange­bo­te in Stadt und Land­kreis hob der 3. Bür­ger­mei­ster der Stadt Bam­berg, Wolf­gang Metz­ner, beson­ders her­vor, da sich 80% jun­ger Men­schen welt­weit weni­ger als eine Stun­de am Tag sport­lich betätigen.

Mit der Beto­nung der Wich­tig­keit des „Wir’s“ in der Zusam­men­ar­beit ist die Unter­stüt­zung aller Ver­eins­ju­gend­lei­tun­gen mög­lich, beton­te der Vor­sit­zen­de des BLSV Krei­ses Bam­berg, Car­sten Jonei­tis. „Jugend ist der Sau­er­stoff unse­rer Zukunft!“ lau­tet sei­ne Devi­se, mit der vehe­ment die 3. Sport­stun­de in der Grund­schu­le und eine ange­mes­se­ne För­de­rung der Jugend­ar­beit ein­for­dert. Die Vor­sit­zen­de der Bezirks­ju­gend­lei­tung, Kathi Stu­ben­rauch, dank­te für die gute Zusam­men­ar­beit und freu­te sich beson­ders auf die neu­en Kreisjugendsprecher.

Anna Weid­ner und Maria Bur­gis über­brach­ten die Grü­ße der Jugend­rin­ge. Land­rat Johann Kalb, der aus ter­min­li­chen Grün­den etwas spä­ter erschien, zeig­te die her­vor­ra­gen­de Unter­stüt­zung des Land­krei­ses mit jähr­lich 15 000 € auf. In der Zusam­men­ar­beit mit der Ehren­amts­be­auf­trag­ten Rike Straub und dem Kreis­ju­gend­pfle­ger Oli­ver Schulz-Mayr ist tol­le Jugend­ar­beit in allen Berei­chen möglich.

Die brei­te Palet­te von Schwer­punk­ten der Jugend­ar­beit zeig­te Udo Scho­berth in sei­nem Tätig­keits­be­richt auf, eben­so den tadel­lo­sen Finanz­be­richt, für den er Schatz­mei­ster Han­si Straub beson­ders dank­te. Alle Ver­tre­ter der Ver­ei­ne erteil­ten ein­stim­mig Ent­la­stung. Die Neu­wah­len erbrach­ten nur gerin­ge Ver­än­de­run­gen. Udo Scho­berth steht wei­ter­hin an der Spit­ze der Kreis­ju­gend­lei­tung. Stell­ver­tre­ter ist Wolf­gang Will. Als Jugend­spre­cher wur­den Lore­na Dot­ter­weich und Dani­el Getma­nen­ko gewählt. 11 Bei­sit­zer tra­gen die Arbeit der Kreis­ju­gend­lei­tung mit.

Zusam­men­set­zung der neu­en Kreisjugendleitung:

Vor­sit­zen­der: Udo Scho­berth (TV Hallstadt)

Stellv. Vor­sit­zen­der: Wolf­gang Will (SG Brü­der am Forst)

Jugend­spre­che­rin­nen: Dani­el Getma­nen­ko (TV Hallstadt)

Lore­na Dot­ter­weich (TV Hallstadt)

BLSV-Schatz­mei­ster: Hans Jür­gen Staub (TV Hall­stadt) – gemäß Satzung

Bei­sit­zer: Kim­ber­ly Whee­ler (TV Hall­stadt), Frie­de­ri­ke Straub (TV

Hall­stadt), Franz Will (SG Brü­der am Forst,

Ehren­vor­sit­zen­der), Fried­lin­de Weid­ner (SG Brü­der am

Forst), Adel­hardt Her­mann (SC Jura Stein­feld), Norbert

Mame­dow (TSV Brei­ten­güß­bach), Udo Rich­ter (SpVgg

Trun­stadt), Julia Getma­nen­ko (TV Hall­stadt), Maria Burgis

(TSG Bam­berg, SJR-Vor­stands­mit­glied), Maurice

Schal­len­berg (TV Hall­stadt), Tan­ja Reheuser

(Fach­ver­band Sportkegeln)

KJR-Vor­stands­mit­glied: Bern­hard Dot­ter­weich (FC Oberhaid)