Der Kreis­ju­gend­ring Bay­reuth geht mit Jugend­li­chen im Alter von 13 bis 17 Jah­ren auf Ent­deckungs­tour: Vom 30. Okto­ber bis 01. Novem­ber 2023 erhal­ten die Teil­neh­mer der Herbst­fe­ri­en-Akti­on die Mög­lich­keit, Groß­stadt­luft in Mün­chen zu schnuppern.

„Wir wer­den Mün­chen auf inter­ak­ti­ve Art und Wei­se ken­nen­ler­nen, die fas­zi­nie­ren­de Welt der Natur­wis­sen­schaft und Tech­nik im Deut­schen Muse­um erkun­den und bei eini­gen wei­te­ren Akti­vi­tä­ten viel Spaß haben“, freut sich Cari­na Kolb vom Kreis­ju­gend­ring. Natür­lich dür­fe auch eine Shop­ping­tour durch die dritt­größ­te Stadt Deutsch­lands nicht fehlen.

Unter­brin­gung, Kosten, Anmeldung

Unter­ge­bracht sind die Jugend­li­chen in einer moder­nen Jugend­her­ber­ge in der Nähe des Münch­ner Stadt­kerns. Die Kosten für die Herbst­fe­ri­en-Akti­on belau­fen sich pro Teil­neh­mer auf 150 Euro für Zug­fahrt, Halb­pen­si­on und Ein­tritts­gel­der. Für Kin­der, die nicht aus dem Land­kreis Bay­reuth kom­men und an der Akti­on teil­neh­men möch­ten, lie­gen die Kosten bei 180 Euro.

Eine Online-Anmel­dung ist auf der Web­sei­te des Kreis­ju­gend­rings (www​.kjr​-bay​reuth​.de) mög­lich. Infos zur Herbst­fe­ri­en-Akti­on gibt es auch tele­fo­nisch unter der 0921/728–638.