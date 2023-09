Die dies­jäh­ri­ge Aus­bil­dungs­mes­se, die am 8. Juli 2023 in der BRO­SE ARE­NA Bam­berg statt­fand, hat nicht nur zahl­rei­che Besu­chen­de ange­lockt, son­dern auch drei glück­li­che Gewin­ner her­vor­ge­bracht. Erst­mals wur­de im Rah­men der Mes­se ein Gewinn­spiel ver­an­stal­tet, bei dem hoch­wer­ti­ge Sach­prei­se ver­lost wur­den, die von regio­na­len Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen gespen­det wur­den. Die drei Haupt­prei­se wur­den in der Pre­mi­um-Lounge der BRO­SE ARE­NA fei­er­lich über­ge­ben. Ver­tre­ter der Mes­se­or­ga­ni­sa­ti­on gra­tu­lier­ten den glück­li­chen Gewin­nern, die alle schon eine ganz kon­kre­te Vor­stel­lung davon haben, wel­che Berufs­aus­bil­dung sie nach der Schu­le machen möch­ten. „Wir freu­en uns, dass wir mit der Ausbildungsmesse:BA jun­gen Men­schen eine Ori­en­tie­rungs­hil­fe in der Fül­le der mög­li­chen Aus­bil­dungs­rich­tun­gen geben kön­nen. Des­halb an die­ser Stel­le auch noch­mal ein gro­ßes „Dan­ke­schön“ an alle Aus­stel­len­den, die sich an der dies­jäh­ri­gen Mes­se betei­ligt haben. Ein beson­de­rer Dank geht an die groß­zü­gi­gen Spon­so­ren, die unser Gewinn­spiel mit tol­len Prei­sen unter­stützt haben“, so das Orga­ni­sa­ti­ons­team unisono.

Der Haupt­preis, eine hoch­wer­ti­ge Music-Smart­watch von Gar­min mit pas­sen­den Ear­buds ‑zur Ver­fü­gung gestellt von der Bro­se Fahr­zeug­tei­le SE & Co. KG – wur­de an Eli­as aus Bau­nach über­reicht, der sei­nen Preis freu­de­strah­lend entgegennahm.

Der zwei­te Haupt­preis, eine E‑Gitarre von Har­ley Ben­ton mit umfang­rei­chem Zube­hör – gespon­sert vom Musik­haus Tho­mann – wur­de an Jan­nik aus Bad Staf­fel­stein, übergeben.

Der drit­te Haupt­preis, zwei Ein­tritts­kar­ten für ein Kon­zert der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, gespon­sert von der Stif­tung Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker – Baye­ri­sche Staats­phil­har­mo­nie ging an Lia­na aus Breitengüßbach.

Wei­te­re attrak­ti­ve Sach­prei­se wur­den von der Bam­berg Con­gress + Event GmbH, der Stadt Bam­berg, der Baye­ri­sche Staats­for­sten AöR sowie dem Klet­ter­wald Veil­bronn zur Ver­fü­gung gestellt und den Gewin­ne­rin­nen und Gewin­nern bereits per Post zugeschickt.

„Abschlie­ßend möch­ten wir beto­nen, dass unse­re Aus­bil­dungs­mes­se nicht nur eini­ge glück­li­che Gewin­ner her­vor­ge­bracht hat, son­dern im Grun­de genom­men jeden Besu­cher zu einem Gewin­ner gemacht hat. Obwohl nicht alle einen Preis gewon­nen haben, haben alle, die an unse­rer Mes­se teil­ge­nom­men haben, von wert­vol­len Erkennt­nis­sen, Net­wor­king-Mög­lich­kei­ten und inspi­rie­ren­den Gesprä­chen pro­fi­tiert. Denn Bil­dung und per­sön­li­che Ent­wick­lung sind unschätz­ba­re Gewin­ne, die jeder mit nach Hau­se neh­men kann. Wir sind stolz dar­auf, dass unse­re Mes­se dazu bei­getra­gen hat, die Zukunft vie­ler jun­ger Men­schen zu berei­chern und zu gestal­ten.“, so die Organisatoren.