Drei stol­ze Gewin­ner mit der Tou­ris­mus­kro­ne 2023 gekrönt

23 Bewer­ber, 7 Nomi­nier­te und 3 strah­len­de Gewin­ner hat die Aus­schrei­bung der Tou­ris­mus­Kro­ne 2023 her­vor­ge­bracht. Land­rat Flo­ri­an Wie­demann begrüß­te alle Gäste in den hei­li­gen Hal­len des Schloss­ho­tel Bet­zen­stein und freu­te sich über die zahl­rei­chen Teilnehmer.

Die Bren­ner am Wal­ber­la hat­ten sich mit dem Tag der offe­nen Braue­rei­en in der Kate­go­rie Leucht­turm bewor­ben. Die­ser beson­de­re Tag, der jedes Jahr am 3. Sonn­tag im Okto­ber statt­fin­det, fei­ert heu­er 20-jäh­ri­ges Bestehen. Initia­tor war damals „Ted­dy Dah­l­mann“, ohne den es die­se beson­de­re Ver­an­stal­tung so nicht geben wür­de. Die 13 Bren­ner und 3 Brau­er wur­den nun fei­er­lich als Gewin­ner mit der Tou­ris­mus­Kro­ne geadelt. Wil­li­bald Schmidt, Anni Reichold und Rein­hard Sin­ger und nah­men die Aus­zeich­nung von Land­rat Dr. Ulm für sich und die Kol­le­gen entgegen.

Viel Grund zum Fei­ern hat­ten gleich zwei Betrie­be in der Kate­go­rie Inno­va­ti­on – hier geht es um muti­ge tou­ri­sti­sche Pro­jek­te, die die Regi­on auf beson­de­re Art berei­chern. Die­ter Stein­hau­er wur­de von Mar­kus Zweck (SPK Bay­reuth) mit der Tou­ris­mus­Kro­ne für sein Her­zens­pro­jekt „Das Wolfs­berg­haus“ aus­ge­zeich­net. Herr Stein­hau­er und sei­ne Frau haben in mit viel Enga­ge­ment das alte leer­ste­hen­de Schul­haus an der Burg­rui­ne Wolfs­berg in eine außer­ge­wöhn­li­che Feri­en­un­ter­kunft ver­wan­delt. Der gelun­ge­ne Mix aus Vin­ta­ge und Moder­ne bie­tet bis zu 12 Per­so­nen Raum für einen unver­gess­li­chen Urlaub in der Frän­ki­schen Schweiz. Die­ses Pro­jekt hat die Jury über­zeugt, da es für grö­ße­re Grup­pen geeig­net ist und eine geho­be­ne Aus­stat­tung bietet.

Den zwei­ten Preis in der Kate­go­rie Inno­va­ti­on hat Julia Buttler aus Kas­berg bei Grä­fen­berg abge­räumt. Mit Ihrem Café Kun­ni hat sie die Her­zen im Sturm erobert. Die alte Hof­stel­le, die sie mit ihrer Fami­lie lie­be­voll reno­viert hat, lädt ein­fach zum Wohl­füh­len ein. Gera­de in einer Zeit, in der es die Gastro­no­mie nicht leicht hat, hat sich Julia Buttler ent­schie­den ein Café mit Feri­en­woh­nun­gen zu eröff­nen. Frau Kun­ni gab es übri­gens wirk­lich – auf dem Hof hat Kun­ni ihr gan­zes Leben ver­bracht und wur­de stol­ze 92 Jah­re alt. Da sie ein Teil die­ser Geschich­te ist und damit sie nicht in Ver­ges­sen­heit gerät, haben sich die Buttlers für den Namen „Frau Kun­ni“ ent­schie­den. Harald Reinsch von der Spar­kas­se Forch­heim ver­las die Lau­da­tio, rühm­te das beson­de­re Enga­ge­ment und über­gab der glück­li­chen Gewin­ne­rin die Tou­ris­mus­kro­ne. Dr. Ewald Mai­er, der die Tou­ris­mus­Kro­ne ins Leben geru­fen hat, hat es sich nicht neh­men las­sen, bei der dies­jäh­ri­gen Ver­lei­hung als Ehren­gast dabei zu sein.

Zum Schluss über­reich­te Mat­thi­as Hell­döfer, der die Ver­an­stal­tung mode­riert hat­te, Urkun­den an alle Nomi­nier­ten. Er sprach sei­nen beson­de­ren Dank für ihren Ein­satz aus und lob­te die Viel­falt der tou­ri­stisch gepräg­ten Unter­neh­men der Regi­on. Unter den Nomi­nier­ten waren die Wald­ba­de­mei­ste­rin­nen aus Göß­wein­stein, der moments & fun Relax­park aus Thur­n­au, Hotel-Braue­rei & Gast­hof Höhn aus Mem­mels­dorf und die Umwelt­sta­ti­on Lias­gru­be aus Eggolsheim.

Das Team der Tou­ris­mus­zen­tra­le, das die Orga­ni­sa­ti­on über­nom­men hat­te, freu­te sich über die vie­len Gäste und das kon­struk­ti­ve Mit­ein­an­der aller Teil­neh­mer. Herz­li­chen Glück­wunsch an alle Gewinner.

Cin­dy Distler

TZ Frän­ki­sche Schweiz