KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Mit­te Sep­tem­ber wur­de in einer Scheu­ne in Kasen­dorf ein Leich­nam gefun­den. Die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sind nun abgeschlossen.

Am Mitt­woch­vor­mit­tag, den 13. Sep­tem­ber 2023, fand eine Frau in ihrer Scheu­ne in Kasen­dorf eine Lei­che. Auf­grund des Ver­we­sungs­gra­des waren zunächst sowohl Todes­ur­sa­che als auch Iden­ti­tät unge­klärt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm die Ermitt­lun­gen. Die­se erga­ben, dass es sich bei dem Ver­stor­be­nen um einen 58-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth han­delt. Die­ser hat­te kei­ne Ver­bin­dung zu der Scheu­ne. Als er gefun­den wur­de, war der Mann bereits min­de­stens eine Woche tot. Die Ermitt­ler schlos­sen eine Fremd­ein­wir­kung im Zusam­men­hang mit sei­nem Able­ben aus.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­tel­te in alle Rich­tun­gen und bedien­te sich der Unter­stüt­zung der Rechts­me­di­zin Erlan­gen. Sie ging meh­re­ren Hin­wei­sen zur Iden­ti­fi­zie­rung des Man­nes nach. Durch einen DNA-Abgleich konn­te die­se zwei­fels­frei erfolgen.