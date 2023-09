„Her­ein­spa­ziert! 35 Jah­re vhs im Alten E‑Werk“ ist vol­ler Erfolg

Bei ihrer Geburts­tags­fei­er „Her­ein­spa­ziert! 35 Jah­re vhs im Alten E‑Werk“ hat die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt eine über­wäl­ti­gen­de Besu­cher-Reso­nanz ver­zeich­net. Men­schen aller Alters­klas­sen, ver­schie­de­ne Natio­nen, unter­schied­lich­ste Ziel­grup­pen und alle Gesell­schafts­schich­ten waren ver­tre­ten und sorg­ten für ein fröh­li­ches Gedrän­ge im gan­zen Haus. „Die vhs ist ihrem Ruf als Ort der Begeg­nung und des inte­gra­ti­ven Mit­ein­an­ders mehr als gerecht gewor­den“, wür­dig­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke das Enga­ge­ment aller Mit­wir­ken­den bei sei­nem Besuch. Eine Repor­ta­ge über einen außer­ge­wöhn­li­chen Abend.

Lan­ge vor dem offi­zi­el­len Start zieht es die Besu­che­rin­nen und Besu­cher wie magisch durch den mit Luft­bal­lons geschmück­ten Ein­gang ins Haus. Das Mot­to „mit­ma­chen, aus­pro­bie­ren und erle­ben“ kommt bei Groß und Klein bestens an und wird rege genutzt: „Mei­ne Toch­ter fand die Selbst­ver­tei­di­gung für Kids so toll, dass ich sie eben für den Kurs ange­mel­det habe“, sagt eine zufrie­de­ne Mut­ter, die gera­de aus dem Sekre­ta­ri­at kommt. Ein Stock­werk höher zeigt sich ein älte­rer Gast über­rascht, wie viel Wis­sen beim Ein­bür­ge­rungs­test abver­langt wird: „Der Weg der Inte­gra­ti­on ist gar nicht so leicht“, nimmt er als Erkennt­nis mit. Eine jun­ge Frau mit Yoga­mat­te unterm Arm äußert sich hoch­er­freut über die Gele­gen­heit, neue Sport­an­ge­bo­te aus­zu­pro­bie­ren und Dozen­tin­nen ken­nen zu ler­nen: „Gesun­der Rücken am Arbeits­platz fand ich sehr inter­es­sant. Das wer­de ich viel­leicht noch zusätz­lich für mei­ne Gesund­heit machen.“

Zufrie­de­ne Gesich­ter auch im Näh­raum. Die Stoff­tausch­bör­se fin­det gro­ßen Anklang. Mate­ri­al und Muster wer­den geprüft. Gera­de steht eine Mitt­fünf­zi­ge­rin vor dem Spie­gel und fragt in die Run­de: „Steht mir die Far­be?“. Plötz­lich schal­len Trom­mel­schlä­ge durch den Gang. Im Gro­ßen Saal gibt das Per­cus­sion-Ensem­ble den Rhyth­mus vor. Wip­pen­de Kör­per, Füße kom­men in Bewe­gung. Die beschwing­te Atmo­sphä­re über­trägt sich auch nach drau­ßen. Auf der Ter­ras­se schwär­men die Gäste vom tol­len Ambi­en­te. „Das ist der schön­ste Platz nah am Was­ser, den ich in Bam­berg ken­ne“, berich­tet der jun­ge Mann am Nach­bar­tisch, der vor gut einem Jahr die Freu­de am Spa­ni­sch­ler­nen im vhs-Kurs für sich ent­deckt hat. „Die gan­zen Selbst­lern­pro­gram­me im Inter­net haben mir nichts gebracht. Ich brau­che ech­tes Feed­back, Ver­bind­lich­keit und einen festen Ter­min, sonst wird das nichts“, so die Selbsterkenntnis.

Vys­hy­van­ka-Moden­schau begeistert

Einer der Höhe­punk­te des Jubi­lä­ums­pro­gramms ist die Vys­hy­van­ka-Moden­schau des Koope­ra­ti­ons­part­ners „Mode macht Mut“. Ukrai­ne­rin­nen, die täg­lich zum Deutsch­ler­nen in die vhs kom­men, und frei­wil­li­ge Models prä­sen­tie­ren die selbst­ge­näh­ten und bestick­ten Klei­dungs­stücke der Kurs­teil­neh­me­rin­nen. Immer mehr Gäste drän­gen in den Raum, dar­un­ter vie­le krea­ti­ve Köp­fe aus Bam­berg aus dem Kul­tur­be­reich. Lan­ger Applaus zum Abschluss ist den Betei­lig­ten sicher.

Auch 35 Jah­re nach dem Umbau des ehe­ma­li­gen Elek­tri­zi­täts­werks der Stadt Bam­berg zur Volk­hoch­schu­le ist in dem Gebäu­de die Ener­gie förm­lich zu spü­ren. „Das ist der Wis­sens­durst und die Freu­de an der Wei­ter­bil­dung unse­rer Teil­neh­men­den“, freut sich Lei­te­rin Dr. Ann Scher­baum über die vie­len posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen und die „Begei­ste­rung auf allen Gesich­tern“. Rudolf Graf­ber­ger, der in sei­ner Zeit als Zwei­ter Bür­ger­mei­ster den Umbau des Denk­mals für die Volks­hoch­schu­le vor­an­ge­trie­ben hat, schaut mit stau­nen­den Augen, wel­ches Leben in den Räu­men herrscht. Ande­re Gäste, die zum ersten Mal in „dem schö­nen Gebäu­de“ zu Besuch sind, zei­gen sich über­rascht von den vie­len Fach­räu­men wie Gold­schmie­de-Werk­statt, EDV-Raum, Mal-Ate­liers und Gymnastikräumen.

För­der­ver­ein unter­stützt Bildungsarbeit

Vor der neu­en Ter­ras­sen­kü­che gießt Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner am Aus­schank des För­der­ver­eins ein Glas Sekt ein und reicht eine Fla­sche Was­ser an den näch­sten Käu­fer. „Ich bin aus vol­ler Über­zeu­gung Mit­glied im För­der­ver­ein, um die tol­le Bil­dungs- und Kul­tur­ar­beit der vhs zu unter­stüt­zen.“ Ande­re Mit­glie­der ver­kau­fen die lecke­ren Kuchen, Muf­fins, Par­ty-Snacks, Häpp­chen und Nasch­tü­ten, die wei­te­re Mit­glie­der bei­gesteu­ert haben, um die Gäste an die­sem Tag der offe­nen Tür zu ver­kö­sti­gen. „Die Viel­falt der vhs zeigt sich auch beim Cate­ring“, sagt Vor­sit­zen­de Ulri­ke Sie­ben­haar augen­zwin­kernd und gibt mit einem Lächeln Wech­sel­geld her­aus. Als Kul­tur­re­fe­ren­tin zie­he sie ihren Hut vor der Lei­stung des 13-köp­fi­gen vhs-Teams: „Cha­peau, was die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen par­al­lel zur Seme­ster­pla­nung auf die Bei­ne gestellt haben.“

Im Lauf des fünf­stün­di­gen Pro­gramm­an­ge­bots ist auf allen Eta­gen immer wie­der zu hören: „Hey, Du bist ja auch da“ oder „In wel­chem Kurs hast Du Dich ange­mel­det“. „Die Volks­hoch­schu­le ist wie eine gro­ße Fami­lie und hat eine ver­bin­den­de Kraft“, sagt Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum. Sie dankt allen Koope­ra­ti­ons­part­nern, die sich am Tag der offe­nen Tür betei­ligt haben. „Wir hof­fen, dass wir mit unse­rem Akti­ons­tag vie­le neu­gie­rig gemacht haben, die uns bis­her noch nicht kann­ten. Und dass unse­re lang­jäh­ri­gen Teil­neh­men­den neue Ideen und Anre­gun­gen bekom­men haben.“