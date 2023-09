Bei unse­rem 14. Wehr­manns­ge­wehr­schie­ßen, das unser Schüt­zen­bru­der Arpad von Schal­scha-Ehren­feld mit Lei­den­schaft seit Beginn an orga­ni­siert, kamen wie­der vie­le Enthu­sia­sten aus Nah und Fern. Die Vete­ra­nen – Geweh­re zäh­len zum Teil über 100 Len­ze und sind den­noch top in Form, wie die Ergeb­nis­se wie­der bele­gen. Der Wett­streit mit dem Wehr­manns­ge­wehr war vor allem zwi­schen den bei­den Welt­krie­gen weit ver­brei­tet und wird heu­te von Lieb­ha­bern des tra­di­tio­nel­len Sport­schie­ßens betrie­ben. Daher ist die offe­ne Visie­rung das Maaß aller Din­ge. Diop­ter oder Ziel­fern­roh­re sind ein abso­lu­tes No Go. Auch Ste­cher oder spe­zi­el­le Schieß­klei­dung sind tabu. Denn so erle­ben die Teil­neh­mer Geschich­te haut­nah – ein unbe­schreib­li­ches Gefühl. Geschos­sen wird auf histo­ri­sche Schei­ben. Natür­lich kamen wie­der etli­che inter­es­sier­te Zuschau­er und es wur­de auch viel gefach­sim­pelt sowie Wis­sen ausgetauscht.

Den Mann­schafts­ti­tel sicher­te sich heu­er BUSV Mell­rich­stadt mit 423 Rin­gen. Die SG Coburg kam auf Platz 2 (411 Rin­ge) und die Bron­ze Medail­le ging an die SG KU Zie­gel­hüt­ten (395 Ringe).