Die gesamt­eu­ro­päi­sche Par­tei Volt hat ihre Kandidat*innen für die Euro­pa­wahl 2024 nomi­niert und prä­sen­tiert mit gro­ßer Freu­de zwei beein­drucken­de Per­sön­lich­kei­ten aus Fran­ken: Dr. Hans-Gün­ter Brün­ker aus Bam­berg und Chri­sti­an Pen­nin­ger aus Nürnberg.

Volt – Eine Erfolgsgeschichte

Seit ihrem Ein­zug ins Euro­pa­par­la­ment im Jahr 2019 hat sich die jun­ge, gesamt­eu­ro­päi­sche Par­tei Volt rasant ent­wickelt. Heu­te ist Volt mit zwei Parlamentarier*innen aus Deutsch­land und den Nie­der­lan­de im EU-Par­la­ment ver­tre­ten und in 30 euro­päi­schen Län­dern aktiv. Volt ver­fügt über Sit­ze in den natio­na­len Par­la­men­ten der Nie­der­lan­de und Bul­ga­ri­ens und hat erfolg­reich Fuß in der Kom­mu­nal- und Regio­nal­po­li­tik vie­ler euro­päi­scher Län­der fußgefasst.

Dar­un­ter auch in den Stadt­rä­ten von Bam­berg und Mün­chen. Dr. Hans-Gün­ter Brün­ker – Erfah­rung und Lei­den­schaft Dr. Hans-Gün­ter Brün­ker, 56, bringt eine beein­drucken­de Band­brei­te an Erfah­run­gen in die poli­ti­sche Are­na ein. Sei­ne beruf­li­che Rei­se, die von einer Che­mie-Pro­mo­ti­on bis zur Mit­be­grün­dung von Bio­tech-Start-ups reicht, spie­gelt sei­nen uner­müd­li­chen Taten­drang wider. Vor zehn Jah­ren ent­schied er sich dazu, eine Schau­spiel­schu­le zu besu­chen, und arbei­tet seit­her auf der Büh­ne und vor der Kame­ra. In der frei­en Bam­ber­ger Kunst­sze­ne genau­so, wie der­zeit für das Schau­spiel­haus Hamburg.

Seit 2018 ist Brün­ker Mit­glied von Volt und seit 2020 Stadt­rat in Bam­berg. Sei­ne Lei­den­schaft ist Außen- und Sicher­heits­po­li­tik und er ist ent­schlos­sen, sich für eine sozi­al­ge­rech­te und lebens­wer­te EU einzusetzen.

Chri­sti­an Pen­nin­ger – Der Macher aus Nürnberg

Chri­sti­an Penninger,38, ist ein Macher aus Nürn­berg. Sein Wer­de­gang führ­te ihn von einem dua­len Stu­di­um in BWL bei Daim­ler­Chrys­ler bis hin zur Lei­tung der Pro­dukt­ent­wick­lung für Laser­schutz­pro­duk­te bei Laser­vi­si­on. Als Initia­tor des Bür­ger­be­geh­rens Kli­ma­Ent­scheid Nürn­berg setzt er sich aktiv für eine nach­hal­ti­ge Zukunft ein.

Pen­nin­ger ist der City-Lead von Volt Nürn­berg und ver­folgt eine kla­re pro­eu­ro­päi­sche Agen­da. Sein tie­fes Ver­ständ­nis für poli­ti­sche Pro­zes­se und Mecha­nis­men, gepaart mit sei­nem Fach­wis­sen, macht ihn zu einer wert­vol­len Berei­che­rung für Volt und die poli­ti­sche Landschaft.

Volt – Für eine demo­kra­tisch refor­mier­te EU

In einer Zeit, in der rech­te Par­tei­en die Auf­lö­sung der EU for­dern, sieht sich Volt als das wah­re poli­ti­sche Gegen­ge­wicht. Hans-Gün­ter Brün­ker betont, dass die Zukunft Euro­pas noch nie so sehr in Gefahr war wie im Moment. „Wenn wir ein wei­te­res Erstar­ken der Rech­ten ver­hin­dern wol­len, müs­sen wir die EU refor­mie­ren und näher an die Men­schen brin­gen. Die gro­ßen Par­tei­en fischen statt­des­sen häu­fig selbst am rech­ten Rand. Vor allem aber blockie­ren sie drin­gend not­wen­di­ge demo­kra­ti­sche Refor­men. Volt bie­tet statt­des­sen zukunfts­wei­sen­de Kon­zep­te und ein gemein­sa­mes euro­päi­sches Vorgehen.“

Brün­ker und Pen­nin­ger sind über­zeugt, dass Volt die ein­zi­ge Par­tei ist, die ech­te demo­kra­ti­sche Refor­men für die EU tat­säch­lich auch umset­zen will. So set­zen sie sich zum Bei­spiel für gemein­sa­me euro­päi­sche Wah­len und eine demo­kra­tisch gewähl­te euro­päi­sche Regie­rung ein, anstatt einer euro­päi­schen Kom­mis­si­on, die in Hin­ter­zim­mern zusam­men­ge­stellt wird.

Die Euro­pa­wahl 2024 wird ent­schei­dend für die Zukunft Euro­pas sein. Wer ein demo­kra­ti­sches Euro­pa will, soll­te Volt wäh­len – das ist die Bot­schaft von Brün­ker und Pen­nin­ger für die­sen Wahlkampf.