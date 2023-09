Unter dem Mot­to „Bam­ber­ger (T)Räume für Viel­falt“ fin­den vom 23. Sep­tem­ber bis zum 9. Novem­ber die inter­kul­tu­rel­len Wochen unter der Schirm­herr­schaft des Ober­bür­ger­mei­sters der Stadt Bam­berg statt. Ver­schie­de­ne Pro­gramm­punk­te schaf­fen die Mög­lich­keit, sowohl neue Orte und Men­schen ken­nen­zu­ler­nen als auch neue Erfah­run­gen und Per­spek­ti­ven zu gewin­nen. Sie sol­len Begeg­nun­gen zwi­schen Men­schen unter­schied­li­cher Alters­grup­pen, Kul­tu­ren und Reli­gio­nen ermög­li­chen und dazu bei­tra­gen, ein bes­se­res inter­kul­tu­rel­les Ver­ständ­nis zu ent­wickeln und Vor­ur­tei­le abzubauen.

Dank des her­aus­ra­gen­den bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments vie­ler Bam­ber­ger Ver­ei­ne, Initia­ti­ven und Insti­tu­tio­nen ist ein viel­fäl­ti­ges bun­tes Pro­gramm mit fast 50 ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen zum Zuhö­ren, Zuschau­en und Mit­ma­chen ent­stan­den. Lesun­gen, Work­shops, Vor­trä­ge, Musik, Thea­ter und vie­les mehr kön­nen in den Akti­ons­wo­chen online oder in Prä­senz besucht werden.

Den Auf­takt der Wochen bil­det das tra­di­tio­nel­le Radeln, das die­ses Jahr “Radeln gegen Ras­sis­mus und für Viel­falt“ heißt. Die inter­kul­tu­rel­le Rad­tour durch Bam­berg star­tet am Sams­tag 23.09. um 14 Uhr am Maxi­mi­li­an­platz. Am Mon­tag 25.09. zwi­schen 15:00 und 18:00 Uhr bie­tet der Bei­rat Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern mit und ohne Migra­ti­ons­ge­schich­te Infos, Aus­tausch und Begeg­nung im Bür­ger­la­bor (Haupt­wach­stra­ße 3). Zum The­ma “Gleich­be­rech­tigt zusam­men­le­ben in Bay­ern” fin­det anläss­lich der Land­tags­wahl eine Podi­ums­dis­kus­si­on mit Land­tags­kan­di­da­tin­nen und ‑kan­di­da­ten des Stimm­krei­ses Bam­berg am Don­ners­tag 28.09 um 18:30 Uhr im gro­ßen Saal der VHS Bam­berg (Tränk­gas­se 4) statt.

Das Pro­gramm­heft mit allen Ver­an­stal­tun­gen der Inter­kul­tu­rel­len Wochen sowie wei­te­ren Infor­ma­tio­nen ist abruf­bar unter https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​m​e​d​i​a​/​c​u​s​t​o​m​/​3​4​8​1​_​3​6​3​7​_​1​.​P​D​F​?​1​6​9​3​9​9​0​154