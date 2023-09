„Stol­pern über Stei­ne“ – Heu­te, 21.9., 18 Uhr

Stol­per­stei­ne, wer kennt sie nicht? Sie sind mitt­ler­wei­le in fast jeder Stadt in Deutsch­land zu fin­den. Was kön­nen uns die­se Stei­ne sagen, was erzäh­len sie uns und wie sieht es mit ihnen in Bam­berg aus?

„Jeder/​jede Ein­zel­ne kann sich im eige­nen Inter­es­se mit der Ver­gan­gen­heit seines/​ihres Lan­des aus­ein­an­der­set­zen und damit histo­ri­sche und gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung über­neh­men. Öffent­li­che Mahn­ma­le und „Wie­der­gut­ma­chungs­ab­kom­men“ erset­zen die­se per­sön­li­che Aus­ein­an­der­set­zung nicht.“ So schreibt Gun­da Trepp in ihrem Buch: „Gebrauchs­an­wei­sung gegen Anti­se­mi­tis­mus“. Wie sieht es mit die­sen Wor­ten in Bezug auf die klei­nen Mahn­ma­le (Stol­per­stei­ne) in Bam­berg und Umge­bung aus? Die­ser Fra­ge gehen wir (in Form eines Spa­zier­gangs) gemein­sam nach.