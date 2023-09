Aus­wärts­sieg in Bühl beschert Elt­manns Vol­ley­bal­ler die ersten drei Punkte

Nach einer lan­gen und anstren­gen­den Vor­be­rei­tung hat­te das War­ten für den VC Elt­mann am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de end­lich ein Ende und das Team um Coach Chri­sti­an Jen­de star­te­te aus­wärts gegen die den TV Bühl in die neue Sai­son. Obwohl der Zeit­plan der Unter­fran­ken von diver­sen Staus rund um Karls­ru­he ziem­lich über den Hau­fen gewor­fen wur­de, lie­ßen sich weder die Mann­schaft noch das Coa­ching­team aus der Ruhe brin­gen und star­te­ten nahe­zu per­fekt in das Aben­teu­er „Zwei­te Liga“. „Die Vor­be­rei­tung auf das Spiel war natür­lich alles ande­re als opti­mal. Daher noch­mal beson­ders gro­ßes Lob an die Jungs, die sich davon nicht ver­un­si­chern haben las­sen und trotz­dem eine her­aus­ra­gen­de Lei­stung gezeigt haben.“, zeigt sich Coach Jen­de stolz auf die Lei­stung sei­nes Teams.

Nach­dem zuvor Johan­nes Engel etwa eine Stun­de vor Spiel­be­ginn die Hal­le betrat, ver­lor der Kapi­tän des VC Elt­mann kei­ne Zeit, schick­te sei­ne Mann­schafts­kol­le­gen direkt in die Kabi­ne und nur wenig spä­ter auf das Spiel­feld, wo man die rest­li­chen Minu­ten nutz­te, um sich schnellst­mög­lich auf das Spiel gegen die Büh­ler Bisons vor­zu­be­rei­ten. „Da hat man mal wie­der gese­hen, wie wich­tig Rou­ti­ne und Erfah­rung im Vol­ley­ball sind. Eine jun­ge Mann­schaft hät­te sich von den Stra­pa­zen viel­leicht ablen­ken las­sen und wäre damit ganz anders umge­gan­gen. Gera­de die Rou­ti­niers haben am Sams­tag dann bei uns aber für die not­wen­di­ge Ruhe gesorgt, wovon dann natür­lich auch die jün­ge­ren Spie­ler pro­fi­tiert haben. Wenn es immer so klap­pen wür­de, könn­ten wir Sams­tag viel­leicht in Zukunft etwas län­ger schla­fen, um den Rhyth­mus bei­zu­be­hal­ten.“, scherzt der Kapi­tän nach Spielende.

Ganz so leicht war es für den VC Elt­mann jedoch nicht. Gera­de im ersten Satz hat­te man mit der star­ken Gegen­wehr der jun­gen Büh­ler Mann­schaft ganz schön zu kämp­fen. Star­ke Auf­schlä­ge und immer wie­der kra­chen­de Angrif­fe des spä­te­ren MVPs Thi­bau­lt sorg­ten dafür, dass der erste Spiel­ab­schnitt ver­dient mit 25:21 an die Gast­ge­ber ging. Bes­ser lief es dann im zwei­ten Abschnitt, in dem die Neu­zu­gän­ge Jason Lieb und Melf Urban die Unter­fran­ken immer bes­ser in die Par­tie brach­ten. Die per­so­nel­len Ände­run­gen, eine ver­bes­ser­te Annah­me, weni­ger Auf­schlag­feh­ler und deut­lich mehr Ener­gie und Sie­ges­wil­len hal­fen dem VC Elt­mann schluss­end­lich dabei, den zwei­ten Satz eben­falls mit 25:21 für sich zu ent­schei­den und somit nach Sät­zen gleich zu zie­hen. Mit deut­lich mehr Selbst­ver­trau­en und brei­ter Brust ging es dann in den drit­ten Satz, in dem man zum ersten Mal sehen konn­te, über welch enor­me Qua­li­tät das Team von Trai­ner Jen­de ver­fügt. „Wir haben im drit­ten Satz gezeigt, was die­ses Jahr mög­lich ist, wenn alle Auto­ma­tis­men grei­fen und die Jungs ihr Poten­zi­al abru­fen kön­nen. Das war wirk­lich rich­tig stark und ich bin froh, dass die tak­ti­schen und spie­le­ri­schen Knif­fe, die ich den Jungs mit auf den Weg gege­ben habe, so her­vor­ra­gend gezün­det haben.“, fin­det der Trai­ner loben­de Wor­te für sein Team. Nach dem kla­ren 25:16 Satz­ge­winn ging es für den VC Elt­mann nun dar­um, den erfolg­rei­chen Sai­son­start per­fekt zu machen und das Ergeb­nis über die Ziel­li­nie zu brin­gen. In einem span­nen­den letz­tem Satz auf hohem Niveau, waren es auf Sei­ten der Elt­man­ner immer wie­der die her­aus­ra­gend auf­spie­len­den Außen­an­grei­fer Johan­nes Engel und Peri­ca Sta­nic, die in allen Spiel­ele­men­ten glänz­ten und das Team mit einer beein­drucken­den Lei­stung anführ­ten. Auch wenn sich der Satz bis zum Stan­de von 19:18 für die Unter­fran­ken noch sehr aus­ge­gli­chen gestal­te­te, lie­ßen sich die Fran­ken am Ende nicht mehr davon abbrin­gen, die ersten drei Punk­te ein­zu­sam­meln und den fina­len Abschnitt mit 25:22 für sich zu ent­schei­den. „Das war schon eine unfass­ba­re Lei­stung von John­ny und Peki. Das macht es mir als neu­em Zuspie­ler natür­lich auch leich­ter, wenn die eine oder ande­re Unge­nau­ig­keit dann noch so aus­ge­gli­chen wird.“, lächelt der jun­ge Jason Lieb, dem die Erleich­te­rung nach Spie­len­de deut­lich anzu­se­hen ist, als er grin­send die Büh­ler Turn­hal­le verlässt.

Am näch­sten Sams­tag will der VC Elt­mann dann an der star­ken Lei­stung anknüp­fen und emp­fängt mit Leip­zig ein Team, das man bereits aus der ver­gan­ge­nen Sai­son sehr gut kennt. Mit den eige­nen Fans im Rücken möch­te man dann in Elt­mann einen erfolg­rei­chen Sai­son­start per­fekt machen und im Ide­al­fall wei­te­re drei Punk­te ein­sam­meln. „Wir dür­fen uns jetzt natür­lich nicht auf dem Sieg aus­ru­hen und müs­sen wei­ter an uns arbei­ten. Ziel ist es, das Niveau aus dem drit­ten Satz kon­stan­ter und über eine län­ge­re Distanz zu hal­ten, um es unse­ren Geg­ner noch schwe­rer zu machen.“, blickt Mana­ger Felix Resch­ke auf die Trai­nings­wo­che und den Heim­auf­takt am kom­men­den Wochenende.

Es spiel­ten: Chri­sti­an Nowak, Bru­no Simu­nic, Johan­nes Engel (Kapi­tän, MVP), Jason Lieb, Maxi­mi­li­an Kol­be, Jan­nis Hopt, Melf Urban, Tobi­as Wer­ner, Peri­ca Sta­nic, Gav­ra Meduric