Son­nen­strom im gro­ßen Maß­stab – Bau­start für PV-Frei­flä­chen­an­la­ge Holen­brunn der ZEN­OB PV

Am 15. Sep­tem­ber 2023 war Bau­start für die Pho­to­vol­ta­ik-Frei­flä­chen­an­la­ge im Wun­sied­ler Orts­teil Holen­brunn. Damit nimmt die­ses erste Pro­jekt der kürz­lich von der Zukunfts­En­er­gie Nord­ost­bay­ern GmbH (ZEN­OB) und Münch Ener­gie gegrün­de­ten ZEN­OB PV GmbH Fahrt auf. Jähr­lich sol­len mit einer Gesamt­lei­stung von 37,6 Mega­watt cir­ca 40 Mil­lio­nen Kilo­watt­stun­den Strom erzeugt wer­den – genug für den Bedarf von etwa 11.500 Drei-Personen-Haushalten.

„Wir freu­en uns, nun das Ziel der Instal­la­ti­on von 300 Mega­watt Solar­ener­gie bis 2030 anzu­packen“, so Mar­co Kras­ser, Geschäfts­füh­rer der ZEN­OB und des ZEN­OB-Grün­dungs­mit­glieds SWW Wun­sie­del GmbH. Stand­or­te dafür sol­len in den Land­krei­sen Wun­sie­del, Hof und Tir­schen­reuth gefun­den wer­den. Das Pro­jekt in Holen­brunn sei ein erster Mei­len­stein, sagt Nico­las Lahov­nik, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der SWW Wun­sie­del und Erster Bür­ger­mei­ster Wun­sie­dels, und ergänzt: „Mit der ZEN­OB PV haben wir eine enorm schlag­kräf­ti­ge Koope­ra­ti­on geschaf­fen, die uns einer dekar­bo­ni­sier­ten regio­na­len Ener­gie­wirt­schaft ein gutes Stück näher bringt.“

Genau­so sieht das auch Jens Bütt­ner, ZEN­OB-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der und Erster Bür­ger­mei­ster von Kir­chen­lamitz: „Es gilt, die Kom­pe­ten­zen in Nord­ost­bay­ern zu bün­deln. Wie das gelin­gen kann, dafür ist die ZEN­OB PV ein gutes Bei­spiel.“ Wie Kras­ser, Lahov­nik und Bütt­ner war auch Ulrich Pier­in­ger bei der Ver­an­stal­tung zum Bau­start vor Ort. Der Kauf­män­ni­sche Lei­ter der SWW Wun­sie­del GmbH und einer der bei­den ZEN­OB-PV-Geschäfts­füh­rer betont, es sei wich­tig, die in der Regi­on vor­han­de­nen Quel­len erneu­er­ba­rer Ener­gie voll aus­zu­schöp­fen. Die Anla­ge in Holen­brunn pas­se per­fekt in die­ses Kon­zept, zumal das Know-how dafür vor­han­den ist: Münch hat eine der ersten PV-Frei­flä­chen­an­la­gen in Bay­ern errich­tet, gehört zur Münch Grup­pe und ist einer der welt­weit füh­ren­den Anbie­ter für PV-Montagesysteme.

Rea­li­sie­rung als Tierwohl-PV-Park

Die Anla­ge wird als soge­nann­ter Tier­wohl-PV-Park rea­li­siert, man kom­bi­niert also die Strom­erzeu­gung mit land­wirt­schaft­li­cher Nut­zung. Exper­te für die tech­ni­sche Sei­te ist Frank Fug­mann, Pro­jekt­lei­ter bei Münch Ener­gie. „Wir wer­den 65.546 PV-Modu­le errich­ten“, so Fug­mann. Die Ein­spa­rung an kli­ma­schäd­li­chem CO2 bezif­fert er für die pro­gno­sti­zier­te Lauf­zeit der Anla­ge von 30 Jah­ren auf cir­ca 426.360 Ton­nen. Das sei natür­lich nur ein unge­fäh­rer Wert, „aber sicher ist, dass wir mit Solar­strom­erzeu­gung wie in Holen­brunn immer wei­ter in Rich­tung Nach­hal­tig­keit gehen“. Und man den­ke bei der ZEN­OB PV nicht in Insel­lö­sun­gen, son­dern viel­mehr ver­netzt. So soll zeit­wei­se im Über­schuss vor­han­de­ner Solar­strom zur Pro­duk­ti­on von grü­nem Was­ser­stoff am Ener­gie­park in Wun­sie­del ein­ge­setzt werden.

„Das heißt für uns prak­ti­zier­te Sek­to­ren­kopp­lung“, sagt Kras­ser. Strom, Wär­me, Mobi­li­tät und Indu­strie wür­den künf­tig sozu­sa­gen zusam­men­ge­schal­tet, um maxi­mal effi­zi­ent zu sein. Dem­sel­ben Ziel dient auch der eben­falls von der ZEN­OB PV geplan­te gro­ße Bat­te­rie­spei­cher, der wie die Anla­ge in Holen­brunn 2024 in Betrieb gehen soll. Immer im Blick haben dabei alle Betei­lig­ten die Akzep­tanz der Bevöl­ke­rung: „Alle unse­re Vor­ha­ben erhö­hen die Wert­schöp­fung in der Regi­on und tra­gen zu lang­fri­stig sta­bi­len, bezahl­ba­ren Strom­prei­sen bei“, so Krasser.

Inter­es­sier­te kön­nen sich beteiligen

Damit mög­lichst vie­le Men­schen von der PV-Frei­flä­chen­an­la­ge pro­fi­tie­ren, wird hier­für eine Bür­ger­be­tei­li­gung in Form eines Nach­rang­dar­le­hens ange­bo­ten. Für eine Inve­sti­ti­on zwi­schen 100 und 25.000 Euro gibt es min­de­stens 4 Pro­zent Zin­sen auf eine Lauf­zeit von 5 Jah­ren. Der Start­zeit­punkt wird im zwei­ten Quar­tal 2024 lie­gen, denn „dann kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger den Solar­park bereits sehen, wis­sen also genau, in was sie ihr Geld stecken“, so Fug­mann. Wie die Aus­ge­stal­tung als Tier­wohl-PV-Park gehört auch die Bür­ger­be­tei­li­gung zum Kri­te­ri­en­ka­ta­log der Stadt Wun­sie­del, der Basis-Anfor­de­run­gen an die PV-Frei­flä­chen­an­la­ge fest­legt. Ein wei­te­rer Punkt auf die­ser Liste ist die Ein­spei­sung des Stroms ins Netz der SWW, also die loka­le Vermarktung.

Über die ZEN­OB GmbH

Die ZEN­OB GmbH ist im Juli 2021 aus der Zukunfts­En­er­gie Fich­tel­ge­bir­ge GmbH her­vor­ge­gan­gen. Sie ist ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men regio­na­ler und gleich­zei­tig land­kreis­über­grei­fen­der Kom­mu­nen mit dem Ziel, die Dekar­bo­ni­sie­rung der Ener­gie­ver­sor­gung vor­an­zu­trei­ben und umzu­set­zen. Mit aktu­ell 31 Gesell­schaf­tern soll die Chan­ce der Zukunfts­En­er­gie genutzt werden.

Über Münch Energie

Die M. Münch Elek­tro­tech­nik GmbH & Co KG aus Rugen­dorf bei Kulm­bach besitzt über 20 Jah­re Erfah­rung in Sachen PV-Frei­flä­chen­an­la­gen. In der Münch Grup­pe ist einer der welt­weit füh­ren­den Anbie­ter für PV-Mon­ta­ge­sy­ste­me ent­stan­den und mit der paten­tier­ten und mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ten Münch Ener­gie Intel­li­genz zeigt das Unter­neh­men seit 2015, wie eine voll­um­fäng­li­che Sek­to­ren­kopp­lung funk­tio­niert. Zusam­men mit Kom­mu­nen wer­den ganz­heit­li­che und nach­hal­ti­ge Ener­gie­kon­zep­te rea­li­siert und über die gesam­te Lauf­zeit begleitet.