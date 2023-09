Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Sat­tel­zug zu schnell in Autobahnauffahrt

Hall­stadt. Am Mitt­woch­mor­gen woll­te der 41-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges bei der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Er wähl­te aber sei­ne Geschwin­dig­keit in der Ein­fahrts­kur­ve fiel zu schnell und kam mit sei­ner lin­ken Fahr­zeug­sei­te auf den rech­ten Fahr­strei­fen der Auto­bahn und krach­te in die rech­te Sei­te eines dort fah­ren­den Sat­tel­zu­ges mit 56-jäh­ri­gem Fah­rer. Die jewei­li­gen Sei­ten der Sat­tel­zü­ge wur­den erheb­lich beschä­digt, aber glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Zum Über­ho­len aus­ge­schert, schwe­ren Unfall ver­ur­sacht und danach ein­fach geflüchtet

Mem­mels­dorf. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr der 35-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Er fuhr mit höhe­rer Geschwin­dig­keit auf dem lin­ken Fahr­strei­fen, da er meh­re­re lang­sa­me­re Ver­kehrs­teil­neh­mer über­hol­te. Plötz­lich scher­te unmit­tel­bar vor ihm ein Lkw vom rech­ten Fahr­strei­fen nach links aus. Offen­sicht­lich woll­te des­sen Fah­rer selbst ein Über­hol­ma­nö­ver ein­lei­ten und hat­te nicht auf den nach­fol­gen­den Ver­kehr geach­tet. Da der BMW-Fah­rer nicht mehr recht­zei­tig brem­sen konn­te, wich er hart nach rechts aus, um einen Zusam­men­prall mit dem Lkw zu ver­mei­den. Auch wenn ihm dies gelang, krach­te er jedoch auf dem rech­ten Fahr­strei­fen in das Heck eines Sat­tel­zu­ges mit 29-jäh­ri­gem Fah­rer. Der BMW blieb unter dem Sat­tel­auf­lie­ger stecken und kam so zum Still­stand. Der aus­sche­ren­de Lkw fuhr nach dem Unfall ein­fach wei­ter. Der BMW-Fah­rer hat­te noch Glück im Unglück, da er dabei nur leicht ver­letzt wur­de und nicht ins Kran­ken­haus muss­te. Sein BMW ist aller­dings Total­scha­den und muss­te abge­schleppt wer­den. Auch der Sat­tel­auf­lie­ger wur­de erheb­lich beschä­digt; nur der Lkw des Unfall­ver­ur­sa­chers blieb unbe­schä­digt. Der Gesamt­scha­den wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt. Die Fahr­bahn war auf etwa 150 Meter Län­ge ver­un­rei­nigt und der rech­te Fahr­strei­fen muss­te für die Rei­ni­gungs- und Auf­räum­ar­bei­ten für län­ge­re Zeit gesperrt wer­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei bedankt sich bei den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Gun­dels­heim und Mem­mels­dorf für die Unter­stüt­zung. Bezüg­lich des flüch­ti­gen Lkw, des­sen Kenn­zei­chen zumin­dest bekannt ist, wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort ein­ge­lei­tet. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bit­tet Zeu­gen, sich drin­gend unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

Fol­gen­schwe­rer Unfall nach Vor­fahrts­miss­ach­tung in Baustelleneinfahrt

Hall­stadt. Am spä­ten Mitt­woch­abend woll­te der 24-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW bei der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt ein­fah­ren. Hier­bei über­sah er jedoch auf der Haupt­fahr­bahn einen VW mit 33-jäh­ri­gem Fah­rer und es kam zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge. Der VW krach­te dar­auf­hin nach links in die Beton­gleit­wand der Bau­stel­le und ver­schob vier Ele­men­te so stark, dass sie nun die Gegen­fahr­bahn beein­träch­tig­ten. Zudem brach aus einem Ele­ment ein grö­ße­rer Beton­brocken her­aus und krach­te in einen dort vor­bei­fah­ren­den BMW mit 30-jäh­ri­gem Fah­rer. Mit Glück blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt, aber alle drei Fahr­zeu­ge wur­den der­art schwer beschä­digt, dass sie nicht mehr fahr­be­reit waren und abge­schleppt wer­den muss­ten. Die Beton­ele­men­te muss­ten wie­der begra­digt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Betrun­ke­nen „Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer“ ohne Füh­rer­schein gestoppt

Bam­berg. Am Mitt­woch­abend mel­de­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer einen „schlan­gen­li­ni­en­fah­ren­den“ Pkw auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg. Eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei konn­te dar­auf­hin bei Hirschaid einen Opel fest­stel­len, wel­cher trotz star­ker Däm­me­rung ohne Licht und unkon­trol­liert blin­kend zwi­schen Stand­strei­fen und rech­tem Fahr­strei­fen hin und her schlän­gel­te. Der Fah­rer wur­de an der Anschluss­stel­le Hirschaid einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier fiel den Beam­ten sogleich Alko­hol­ge­ruch auf. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab schließ­lich einen Wert von über 0,7 Pro­mil­le und ein gerichts­ver­wert­ba­rer Alko­test spä­ter immer noch über 0,6 Pro­mil­le Alko­hol. Schließ­lich wur­de auch noch fest­ge­stellt, dass der Fah­rer gar kei­nen Füh­rer­schein besitzt. Auf­grund sei­ner star­ken Aus­fall­erschei­nun­gen muss er sich nun in einem Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ver­ant­wor­ten. Da der Opel jemand ande­rem gehört, wird auch der 44-jäh­ri­ge Hal­ter wegen Ermäch­ti­gen zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­läs­si­ge Körperverletzung

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­mor­gen zog ein 72-jäh­ri­ger Wald­be­sit­zer einen gefäll­ten Baum mit­tels Seil­win­de aus einem Wald­stück her­aus. Durch das plötz­li­che Ver­kei­len des Bau­mes im Unter­holz schnalz­te der Stamm ruck­ar­tig her­aus und traf einen 43-jäh­ri­gen Arbei­ter, der bei der Fäl­lung dane­ben­stand. Die­ser wur­de leicht am Fuß ver­letzt und wur­de vor­sorg­lich vom Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kran­ken­haus Forch­heim gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Ange­stell­te einer Bäcke­rei in der Stra­ße Am Hir­ten­tor stell­ten am Sonn­tag­mor­gen fest, dass die Gum­mi­dich­tung der Ein­gangs­tü­re am Boden lag und an der Tür fri­sche Kratz­spu­ren vor­han­den waren. Ver­mut­lich hat in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein unbe­kann­ter Täter ver­sucht, sich Zugang zu den Räu­men zu ver­schaf­fen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50 Euro. Ent­wen­det wur­de nicht. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Klein­sen­del­bach. Ein 29-jäh­ri­ger Mann stell­te am Mon­tag­mor­gen gegen 05:00 Uhr sein Fahr­rad in der Erlan­ger Stra­ße ab. Er ver­sperr­te die­ses mit einem Falt­schloss an einem beto­nier­ten Pfo­sten. Als er gegen 14:00 Uhr wie­der an die Ört­lich­keit zurück­kam, war zwi­schen­zeit­lich sein Renn­rad ent­wen­det wor­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 700 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Forch­heim. Eine auf­merk­sa­me 45-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Bay­reu­ther Stra­ße konn­te am Mitt­woch­abend zwei Män­ner beob­ach­te­ten, die Nah­rungs­mit­tel im Wert von über 100 Euro mit­nah­men, ohne zu bezah­len. Die bei­den Flüch­ti­gen konn­ten im Anschluss durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim auf­ge­grif­fen und fest­ge­nom­men wer­den. Bei­den erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand. Ein 41-jäh­ri­ger Mann war in der Hen­ker­steg­stra­ße ein­kau­fen, als er das lau­te Klir­ren von zer­ber­sten­dem Glas hör­te. Er konn­te sehen, dass auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te die Glas­schei­be an der Bus­hal­te­stel­le „Erlan­ger Stra­ße“ zer­bor­sten war und sah noch einen sil­ber­grau­en Polo davon­fah­ren. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Da kurz danach in Neusles (Bereich Eber­mann­stadt) eben­falls die Schei­be der dor­ti­gen Bus­hal­te­stel­le ein­ge­wor­fen wor­den war, ist von einem Tat­zu­sam­men­hang aus­zu­ge­hen. Die Poli­zei­in­spek­tio­nen Forch­heim und Eber­mann­stadt haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­ten um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09191/7090–0, bzw. 09194/7388–0 für die PI Ebermannstadt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

VW Golf ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 14:30 und 17:45 Uhr wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein VW Golf, der zur Tat­zeit im Park­haus des Kli­ni­kums in der Pro­fes­sor-Arneth-Stra­ße abge­stellt war, beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

BMW ange­fah­ren und geflüchtet

SCHWÜRBITZ/ MICHEL­AU i.OFr – LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, zwi­schen 10:00 und 15:30 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen wei­ßen BMW, der zu die­ser Zeit am Fahr­bahn­rand der Stra­ße „Am Hüh­ner­berg“ geparkt war. An dem Auto wur­de die lin­ke Front­stoß­stan­ge ver­kratzt. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 1.500 Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Rad­fah­rer von LKW ange­fah­ren – Zeu­gen gesucht

WEIS­MAIN – LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 11:30 Uhr fuhr ein 74-jäh­ri­ger Rad­fah­rer zusam­men mit zwei Bekann­ten von Bojen­dorf in Rich­tung Arn­stein. In der Sen­ke wur­de die Grup­pe von einem grau­en Last­wa­gen mit Anhän­ger über­holt, der anschlie­ßend einen Moment zu früh wie­der nach rechts ein­scher­te. In Fol­ge des­sen wur­de der 74-jäh­ri­ge Mann durch das Fahr­zeug gestrif­fen und stürz­te anschlie­ßend zu Boden. Hier­bei zog er sich Ver­let­zun­gen am Unter­schen­kel zu. Die ande­ren bei­den Rad­fah­rer blie­ben unverletzt.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels sucht Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen. Ins­be­son­de­re wird nach einer Rad­fah­re­rin gesucht, die zum Tat­zeit­punkt in der Nähe der Unfall­stel­le unter­wegs war und mög­li­cher­wei­se wei­te­re Anga­ben machen kann. Hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegengenommen.

Ein­bruch in Tank­stel­le – Täter ermittelt

BAD STAF­FEL­STEIN. Einen nicht uner­heb­li­chen Scha­den hin­ter­ließ ein jun­ger Mann beim Ein­bruch in eine Tank­stel­le in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße in Bad Staf­fel­stein. Am Diens­tag­mor­gen ver­schaff­te die­ser sich Zutritt in die Tank­stel­le, nach­dem er die Schei­be mit einem Stein ein­ge­schla­gen hat. Der 17-Jäh­ri­ge ent­wen­de­te diver­se Gegen­stän­de und Lebens­mit­tel, steck­te sie in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ die Tank­stel­le, vor­erst uner­kannt, wie­der. Glück­li­cher­wei­se konn­te der jun­ge Täter dank der vor Ort auf­ge­zeich­ne­ten Video­auf­nah­men inzwi­schen iden­ti­fi­ziert und auf­ge­grif­fen wer­den. Er muss sich nun für sei­ne Taten verantworten.