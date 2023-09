Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw zer­kratzt

Bai­er­s­dorf – Im Bereich des Wie­sen­grun­des unweit der Klär­an­la­ge zer­kratz­te am Sonn­tag gegen 18:00 Uhr ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen dort gepark­ten Pkw im Bereich der Bei­fah­rer­sei­te. Der Sach­scha­den wird auf einen 4stelligen Betrag bezif­fert. Mög­li­che Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Pkw-Fah­rer mit posi­ti­vem Drogenschnelltest

Ecken­tal, OT Eschen­au – Ein 42-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer befuhr am spä­ten Mitt­woch­abend, 20.09.23, die Eschen­au­er Haupt­stra­ße in Rich­tung Westen. Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter­zo­gen ihn einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le. Da dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten bei dem Mann fest­ge­stellt wur­den, führ­ten die Poli­zei­be­am­ten einen frei­wil­li­gen Dro­gen­test bei ihm durch. Die­ser ver­lief posi­tiv auf die Sub­stanz THC. Dem Pkw-Fah­rer wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Ein Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Sturz in Fahrradgruppe

Bai­er­s­dorf – Am Mitt­woch, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine drei­köp­fi­ge Fahr­rad­grup­pe mit ihrem Renn­rad die Bür­ger­mei­ster-Hein­lein-Stra­ße. Ein Mit­glied der Grup­pe wich einer Boden­un­eben­heit aus und tou­chier­te hier­bei den vor­aus­fah­ren­den Mit­fah­rer. Bei­de Rad­fah­rer stürz­ten und ver­letz­ten sich hier­bei leicht. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht. An den Renn­rä­dern ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro.

Von Fahr­bahn abgekommen

Kalch­reuth – Am Mitt­woch, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 74-jäh­ri­ge Neun­kirch­ne­rin mit ihrem Pkw die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Kalch­reuth in Rich­tung Neunkirchen/​Uttenreuth. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che kam sie auf einer gera­den Strecke über die Gegen­fahr­bahn von der Fahr­bahn ab, fuhr etwa 75 Meter durch den dor­ti­gen Grünbereich/​Bewaldung und prall­te anschlie­ßend mit der lin­ken Front gegen einen Baum. Die schwer ver­letz­te Pkw-Fah­re­rin wur­de durch Erst­hel­fer aus dem Fahr­zeug befreit und durch eine Not­ärz­tin vor Ort erstversorgt.

Anschlie­ßend wur­de sie mit dem Ret­tungs­wa­gen in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht. An dem Fahr­zeug ent­stand Total­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Land­kreis ERH / POL-MFR

Dieb­stahl eines Pkw – Zeu­gen gesucht

Ober­rei­chen­bach (ots) – In der Nacht von Diens­tag (19.09.2023) auf Mitt­woch (20.09.2023) ent­wen­de­ten Unbe­kann­te ein in Ober­rei­chen­bach (Lkrs. Erlan­gen-Höch­stadt) abge­stell­tes Fahr­zeug. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen bit­tet um Zeugenhinweise.

Der schwar­ze BMW 540d mit dem amt­li­chen Kenn­zei­chen ERH-AD 181 war auf einem Stell­platz in der Stra­ße Schnei­ders­gar­ten geparkt. Zwi­schen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr ent­wen­de­ten unbe­kann­te Per­so­nen das Fahr­zeug im Wert von etwa 40.000 Euro. Der BMW ver­fügt über ein soge­nann­tes „Keyl­ess-Go-System“.

Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei hat die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet Zeu­gen, denen ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge auf­ge­fal­len sind oder die sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer 0911 2112 – 3333 mit dem Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken in Ver­bin­dung zu setzen.