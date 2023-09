Erste öffent­li­che WC-Anla­ge für Men­schen mit beson­ders schwe­ren und mehr­fa­chen Behinderungen

An zen­tra­ler Stel­le, näm­lich direkt am Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice in der Gey­ers­wörth­stra­ße 5, konn­te Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp die erste „Toi­let­te für alle“ in Bam­berg eröff­nen. Es ist die ins­ge­samt 150. deutsch­land­weit. Die bar­rie­re­freie Anla­ge ist ein wei­te­rer Schritt in Rich­tung einer inklu­si­ven Gesellschaft.

Ein Orts­ter­min wie die­ser ist eher außer­ge­wöhn­lich: Die Schlan­ge vor den öffent­li­chen Toi­let­ten an der Tou­rist-Info bei Schloss Gey­ers­wörth war lang, der Gang voll mit inter­es­sier­ten Akteu­ren – zum Bei­spiel Mit­glie­der des Bei­rats für Men­schen mit Behin­de­rung, die Behin­der­ten­be­auf­tra­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg, eine Ver­tre­te­rin der „Stif­tung Leben pur“ aus Mün­chen und zwei Men­schen mit Behin­de­rung. Sie alle woll­ten einen Blick in den etwa acht Qua­drat­me­ter gro­ßen Raum wer­fen. Die nagel­neue „Toi­let­te für alle“ ist bar­rie­re­frei und bie­tet eine hoch­klapp­ba­re elek­tri­sche Pfle­ge­lie­ge, einen Decken­lif­ter sowie einen luft­dicht ver­schließ­ba­ren Abfall­be­häl­ter zur Ent­sor­gung von Inkontinenzeinlagen.

Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent, Jonas Glü­sen­kamp, freu­te sich sicht­lich über die Umset­zung die­ses Pro­jek­tes. „Wir befin­den uns hier an einem zen­tra­len Anlauf­punkt im Welt­erbe. Die ‚Toi­let­te für alle‘ ist ein Ort, mit dem wir allen Men­schen ein wür­di­ges Will­kom­men ermög­li­chen.“ Es hand­le sich um eine wich­ti­ge Neu­eröff­nung in Bam­berg. Ermög­licht wur­de die „Toi­let­te für alle“ dank einer Koope­ra­ti­on der „Stif­tung Leben pur“, einem Wis­sen­schafts- und Kom­pe­tenz­zen­trum für Men­schen mit kom­ple­xer Behin­de­rung, und der Stadt Bam­berg. Nico­le Orf, Behin­der­ten­be­auf­tra­ge der Stadt Bam­berg, hat­te sich bereits vie­le Jah­re für die Ein­rich­tung einer sol­chen WC-Anla­ge ein­ge­setzt. „Ich freue mich heu­te schon dar­auf, dass Jose­fi­ne Hil­le, Pro­jekt­lei­tung ‚Toi­let­ten für alle‘, bei unse­rer näch­sten Inklu­si­ons­mes­se mit einem Stand vor Ort sein wird“, so Orf, wo eine „Mobi­le Toi­let­te für alle“ gezeigt wer­de. Glü­sen­kamp und Orf sind sich einig, dass es Ziel sein muss, das Netz der Anla­gen in der Stadt wei­ter auszubauen.

Die „Stif­tung Leben pur“ sucht in ganz Deutsch­land Part­ner aus Poli­tik, Indu­strie und Wirt­schaft sowie Behin­der­ten­ver­bän­de, Ver­ei­ne und Initia­ti­ven, aber auch enga­gier­te Pri­vat­per­so­nen, die die­ses Grund­be­dürf­nis erken­nen und die flä­chen­decken­de Umset­zung in Deutsch­land unter­stüt­zen. Eine Kon­takt­auf­nah­me ist z.B. über die Home­page der Stif­tung möglich.

Stand­ort und Öffnungszeiten:

Die „Toi­let­te für alle“ befin­det sich im lin­ken Sei­ten­flü­gel des Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice in der Gey­ers­wörth­stra­ße 5 (Tou­rist-Info). Die Anla­ge ist mon­tags bis sonn­tags von 8 Uhr bis 22 Uhr mit einem Euro-WC-Schlüs­sel für behin­der­ten­ge­rech­te Toi­let­ten zugänglich.