Selbst­be­haup­tungs­trai­ning für Mäd­chen am 14./ 15.10.2023

Ler­nen, sich selbst zu behaup­ten – leich­ter gesagt, als getan. Was kann man tun, wenn man ange­grif­fen wird? Egal, ob in der Schu­le, auf öffent­li­chen Plät­zen, ver­bal oder kör­per­lich. Oft­mals ist es schwie­rig, zu wis­sen, wie man damit umge­hen kann und wie man sich ver­tei­di­gen kann, ohne ande­re zu verletzen.

Das alles kann beim Selbst­be­haup­tungs­trai­ning für Mäd­chen am 14.10. & 15.10.2023 spie­lend gelernt wer­den. Unter der Lei­tung einer aus­ge­bil­de­ten Selbst­be­haup­tungs­trai­ne­rin bie­ten wir den Mäd­chen im Alter von 12 – 14 Jah­ren im geschütz­ten Rah­men an, ihre eige­ne Kraft ken­nen und ein­schät­zen zu ler­nen. The­men wie „Nein sagen“, „Gren­zen set­zen“ und Ele­men­te der Selbst­ver­tei­di­gung sind hier eben­so Inhalt wie Kampf- und Raufspiele.

Die Ver­an­stal­tung fin­det an bei­den Tagen von 10 – 17 Uhr im Jugend­zen­trum K4 in Eber­mann­stadt statt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 28,00 € inkl. Ver­pfle­gung und Mate­ri­al. Der Anmel­de­schluss ist am 01.10.2023. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de.

Infor­ma­ti­ons­abend – Prä­ven­ti­on & Schutz vor sexua­li­sier­ter Gewalt in der Jugendarbeit

Wie in allen ande­ren gesell­schaft­li­chen Berei­chen kann es auch in der Kin­der- und Jugend­ar­beit zu sexua­li­sier­ter Gewalt kom­men. Des­halb müs­sen Jugend­lei­ter und Jugend­lei­te­rin­nen sowie päd­ago­gi­sches Per­so­nal für den Bereich sen­si­bi­li­siert und zur Selbst­re­fle­xi­on ange­regt werden.

Bei dem Infor­ma­ti­ons­abend am 19.10.2023 des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim sol­len ein all­ge­mei­nes Fach­wis­sen zu dem The­ma ver­mit­telt und Hand­lungs­mög­lich­kei­ten erar­bei­tet wer­den. Wel­che Her­aus­for­de­run­gen gibt es in den jewei­li­gen Insti­tu­tio­nen und wie kann man damit umge­hen? Eben­so gilt es, kla­re Gren­zen der Zustän­dig­keit inner­halb der Insti­tu­ti­on zu klären.

Das Semi­nar fin­det am Don­ners­tag, den 19.10.2023 von 17.00 – 21.00 Uhr im Land­rats­amt Forch­heim (Am Strecker­platz 3) statt und kann zum Erwerb der JULEI­CA ange­rech­net werden.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 6,00 € inkl. Ver­pfle­gung und Mate­ri­al. Der Anmel­de­schluss ist am 01.10.2023. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de.