Grü­nes Bam­berg und CSU bean­tra­gen eine natur­schutz­ver­träg­li­che Beleuchtung

Die Sanie­rung des Rad- und Fuß­wegs quer durch den Hain­park von der Hoch­was­ser­sper­re an der Bug­er Spit­ze zum Jahn­wehr ist in vol­lem Gan­ge. Vor allem Rad­fah­ren­de sind froh dar­über, denn die viel befah­re­ne Ach­se zwi­schen Bug und Innen­stadt ist durch zahl­rei­che Schlag­lö­cher und Asphalt-Flick­schu­ste­rei gekennzeichnet.

Grü­nes Bam­berg und CSU begrü­ßen den erneu­er­ten Fahr­bahn­be­lag, haben nun aber einen Eil­an­trag gestellt, um den Weg mit­ten durch den baum­rei­chen Hain­park im Dun­keln sicht­ba­rer zu machen. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader (Grü­nes Bam­berg) und Stadt­rat Dr. Chri­sti­an Lan­ge (CSU) sind sich bewusst, dass eine her­kömm­li­che Stra­ßen­be­leuch­tung nicht mög­lich ist: „Selbst­ver­ständ­lich darf in dem wert­vol­len FFH-Gebiet die Tier- und Pflan­zen­welt nicht durch dau­er­haft leuch­ten­de Later­nen gestört wer­den.“ Aber das sei auch gar nicht nötig. Vor­ran­gig gehe es ja „um ein siche­res Vor­an­kom­men auf dem Fahr­rad bei Dun­kel­heit, also vor allem dar­um, dass die Weg­füh­rung gut zu erken­nen ist.“

Hader und Lan­ge schla­gen des­halb so genann­te Boden­re­flek­to­ren vor. Die­se wer­den nahe­zu niveau­gleich am Weges­rand ange­bracht, reflek­tie­ren das Licht der Fahr­rad­lam­pen und mar­kie­ren so den Ver­lauf des Weges. „Für vie­le Men­schen, die aus dem süd­li­chen Land­kreis zur Arbeit pen­deln, wäre das eine erheb­li­che Ver­bes­se­rung ihres täg­li­ches Rad­wegs, gera­de im Win­ter“, meint Hader. Mit dem Eil­an­trag hof­fen die bei­den Stadt­rä­te im Namen ihrer Frak­tio­nen, dass die Reflek­to­ren noch recht­zei­tig in die Sanie­rungs­maß­nah­men auf­ge­nom­men wer­den können.

Lan­ge will die Ver­wal­tung außer­dem prü­fen las­sen, ob für die Rou­te, die der­zeit als gemein­sa­mer Rad- und Fuß­weg aus­ge­wie­sen ist, nicht eine getrenn­te Füh­rung von Rad- und Fuß­ver­kehr bes­ser wäre: „Das wür­de mehr Klar­heit schaf­fen, könn­te Kon­flik­te ver­mei­den und wür­de die Bar­rie­re­frei­heit erhöhen.“