POM­MERS­FEL­DEN, LKR. BAM­BERG. Ver­gan­ge­ne Nacht öff­ne­ten Unbe­kann­te gewalt­sam einen Geld­au­to­ma­ten im Orts­teil Stepp­ach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Zeu­gen gesucht!

Nach ersten Erkennt­nis­sen der Ermitt­ler öff­ne­ten die Täter gewalt­sam einen Geld­au­to­ma­ten in einer Bank­fi­lia­le an der Indu­strie­stra­ße. Dabei wur­de grü­ne Far­be frei­ge­setzt, die die Geld­schei­ne ein­fär­ben und damit unbrauch­bar machen soll. Die­se Far­be dürf­te aber nicht nur die Geld­schei­ne ein­ge­färbt haben, auch die Täter könn­te damit in Kon­takt gekom­men sein. Die Far­be gilt als schwer abwaschbar.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht drin­gend nach Zeugen.

Wer kann Anga­ben zum Auf­bruch des Auto­ma­ten machen?

Wem sind Per­so­nen mit grü­ner Far­be an Klei­dung oder Kör­per aufgefallen?

Wer hat dar­über hin­aus im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Nacht oder vor­her ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Nähe des Tat­orts bemerkt?

Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.