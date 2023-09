Nut­zung des Ver­eins­heims wird sofort ein­ge­stellt. Der Stell­platz bleibt erhal­ten. Old­ti­mer­tref­fen fin­det statt!

Der Büssing e. V. hat­te mit den Hun­de­freun­den einen Nut­zungs­ver­trag für das Ver­eins­heim. Die­ser wur­de nun gekün­digt, weil der Hun­de­freun­de e. V. die Räu­me für sich braucht. Bis Ende des Jah­res muss der Büssing sein Lager unterm Dach des Ver­eins­heims räu­men. Weil erheb­li­che Fra­ge­zei­chen bezüg­lich der Betriebs­ko­sten für Was­ser und die Gru­ben­lee­rung exi­stie­ren, stellt der Büssing e. V. ab sofort jeg­li­che Nut­zung des Ver­eins­heims ein. Ledig­lich die Bat­te­rien vom Bus wer­den noch mit Strom aus dem Ver­eins­heim ver­sorgt, der über einen eige­nen Zäh­ler abge­rech­net wird.

Der Bus­stell­platz, der von der Stadt Forch­heim zur Ver­fü­gung gestellt wird, bleibt erhal­ten. Die über­ra­schen­de Kün­di­gung hat aber zur Fol­ge, dass die näch­sten The­ken­dien­ste abge­sagt wer­den, weil die Hygie­never­sor­gung nicht gewähr­lei­stet ist.

„Tan­te Emma“ im „Palet­ti“

„Tan­te Emma“ hat sein für kom­men­den Sams­tag am Bus geplan­tes Dance Event kurz­fri­stig ins Palet­ti ver­le­gen kön­nen (Tan­te Emma auf Face­book): Tan­te Emma jetzt im “Palet­ti” am Sams­tag, 23.9.2023 ab 22 Uhr bis tief in die Nacht!

Das Old­ti­mer­tref­fen am Diens­tag, 3. Okto­ber fin­det statt!

Die Büssing Crew orga­ni­siert der­zeit Kühl­wa­gen, Was­ser­ver­sor­gung, Strom­ag­gre­gat, Toi­let­ten­wa­gen u. a. m., damit sich Old- und Young­timer wie gewohnt am “Tag der deut­schen Ein­heit” am Bus tref­fen kön­nen. Die Ver­an­stal­tung dient auch als Ent­wurf für den zukünf­ti­gen Büssingbetrieb.

Der Vor­stand mit den Mit­glie­dern – die Jah­res­haupt­ver­samm­lung ist am 10. Novem­ber geplant – wird nach dem Old­ti­mer­tref­fen ent­schei­den, ob ein Betrieb am jet­zi­gen Platz ohne die Res­sour­cen des Ver­eins­heims sinn­voll ist, oder ob sich der Bus nach einem ande­ren Stell­platz umschaut. Die Stadt Forch­heim / Kul­tur­amt wur­de über die neue Situa­ti­on infor­miert und ein Gespräch für Mit­te Okto­ber eingeplant.