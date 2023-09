Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof:

TRÖSTAU, LKR. WUN­SIE­DEL. Am Diens­tag, 12. Sep­tem­ber, mel­de­te sich ein 42-Jäh­ri­ger bei der Poli­zei Wun­sie­del, da ein Mann und eine Frau soeben sein E‑Bike gestoh­len hat­ten. Bei der anschlie­ßen­den Fahn­dung nah­men Poli­zi­sten zwei Tat­ver­däch­ti­ge fest. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter Haft­be­fehl gegen das Duo.

Der 42-Jäh­ri­ge beob­ach­te­te am Diens­tag­vor­mit­tag, wie ein Mann das E‑Bike in einen VW Sha­ran lud und gemein­sam mit einer Frau davon­fuhr. Der 42-Jäh­ri­ge ver­such­te das Fahr­zeug zu stop­pen und fass­te dazu in das geöff­ne­te Bei­fah­rer­fen­ster. Er konn­te jedoch die Flucht der Die­be nicht ver­hin­dern. Er hat­te sein Fahr­rad zuvor auf einem Fir­men­ge­län­de in der Kem­nather Stra­ße in Tröstau abge­stellt und eine Ket­ten­schloss um den Rei­fen gelegt. Die Beam­ten der Poli­zei Wun­sie­del lösten umge­hend Fahn­dungs­maß­nah­men aus. Kur­ze Zeit spä­ter stopp­ten Kräf­te der Grenz­po­li­zei die Gesuch­ten in der Nähe von Hohen­berg a.d. Eger. Im Kof­fer­raum des VW Sha­ran fan­den sie einen Satz Win­ter­rei­fen im Zeit­wert von etwa 400 Euro. Das Pedelec im Wert von rund 2000 Euro befand sich nicht in dem Fahrzeug.

Zwi­schen­zeit­lich über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof die Ermitt­lun­gen. Die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen im Alter von 33 und 59 Jah­ren wur­den am Mitt­woch, 13. Sep­tem­ber, einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen die bei­den tsche­chi­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen. Sie sit­zen nun in ver­schie­de­nen Justiz­voll­zugs­an­stal­ten und müs­sen sich unter ande­rem wegen des Ver­dachts des räu­be­ri­schen Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Von dem gestoh­le­nen E‑Bike fehlt aktu­ell noch jede Spur. Es wird wie folgt beschrieben:

Mar­ke Haibike

Modell SDU­RO Hards­e­ven 6.0

Rah­men­grö­ße L

Far­be: Titan / Bronze

Rad­grö­ße 27,5 Zoll

Bei den Win­ter­rei­fen des Her­stel­lers Sem­pe­rit han­delt es sich um das Modell Speed Grip 3. Die Rei­fen sind auf Alu­fel­gen auf­ge­zo­gen. Die Eigen­tums­ver­hält­nis­se konn­ten bis dato nicht geklärt werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­bleib des E‑Bikes oder auf die Eigen­tü­mer der Win­ter­rei­fen geben kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.

Fotos der gestoh­le­nen Gegen­stän­de fin­den Sie unter dem Link: Die Baye­ri­sche Poli­zei – E‑Bike gestoh­len – Tat­ver­däch­ti­ge in Haft (bay​ern​.de)