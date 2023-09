Die alte Prio­rin ist auch die neue! Schon im ersten Wahl­gang wur­de Schwe­ster Bir­git-Marie Hen­ni­ger wie­der­ge­wählt. Das ist ein gro­ßer Ver­trau­ens­be­weis. Sechs Schwe­stern hat­ten sich zur Wahl gestellt.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner gra­tu­liert von Her­zen und wür­digt Wahl und Prio­rin: „Die Schwe­stern und Brü­der der Com­mu­ni­tät Chri­stus­bru­der­schaft Sel­bitz haben mit Prio­rin Schwe­ster Bir­git-Marie Hen­ni­ger nicht nur Kon­ti­nui­tät gewählt, son­dern auch gro­ße mensch­li­che und geist­li­che Lei­tungs­kom­pe­tenz. Ich freue mich sehr über den Aus­gang der Wahl. Die Zusam­men­ar­beit mit Prio­rin Schwe­ster Bir­git-Marie war und ist stets von gro­ßem Ver­trau­en und wech­sel­sei­ti­gem Ein­ver­neh­men geprägt, und das wird auch in Zukunft so sein. Wir sind in unse­rer Lan­des­kir­che dank­bar, dass wir mit der Chri­stus­bru­der­schaft Sel­bitz einen solch leben­di­gen, gast­freund­li­chen Orden und einen attrak­ti­ven spi­ri­tu­el­len Ort mit gro­ßer Aus­strah­lungs­kraft haben.“

Zum Hin­ter­grund: Die Peri­ode des gegen­wär­ti­gen Prio­ra­tes geht noch bis Ende April 2024. Anfang Mai beginnt die neue sechs­jäh­ri­ge Amts­zeit. Zu dem evan­ge­li­schen Orden gehö­ren 97 Schwe­stern und Brü­der. Schwe­ster Bir­git-Marie Hen­ni­ger ist gelern­te Bank­kauf­frau und syste­mi­sche Bera­te­rin und The­ra­peu­tin. Sie ist am 5. Mai 1969 geboren.