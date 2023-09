Jetzt ist die Zeit, den Gemü­se­gar­ten für den Win­ter vor­zu­be­rei­ten. Wie robu­ste Arten und Sor­ten bis weit in den Win­ter hin­ein geern­tet wer­den kön­nen und für fri­sches, zar­tes und schmack­haf­tes Gemü­se sor­gen, dar­um geht es bei der näch­sten Füh­rung der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) in Bam­berg. Hier zei­gen Fach­leu­te des Gemü­se­bau­ver­suchs­be­triebs am Mon­tag, den 25. Sep­tem­ber 2023, ab 17 Uhr, wor­auf zu ach­ten ist.

Augen- und Gaumenschmaus

Eine lan­ge Ern­te garan­tiert bei­spiels­wei­se der Palm­kohl durch das Abern­ten der Blät­ter von unten nach oben. So wird er zur zuver­läs­si­gen Vit­amin-C-Quel­le in der dunk­len Jah­res­zeit. Außer­dem berei­chert der tos­ka­ni­sche Kohl, wie der Palm­kohl auch genannt wird, optisch das Gemü­se­beet. Bei der Füh­rung geht es außer­dem dar­um, wie Sie Ing­wer als Trend­ge­würz und Immun­sy­stem-Boo­ster zu Hau­se kul­ti­vie­ren kön­nen. Und damit die Gar­ten­sai­son im näch­sten Jahr wie­der erfolg­reich ver­läuft, gibt es noch wert­vol­le Tipps zur Über­win­te­rung der Blüh­strei­fen für Nützlinge.

Anmel­dung erforderlich

Das Ange­bot rich­tet sich spe­zi­ell an ein­zel­ne Per­so­nen, ins­be­son­de­re Berufs­tä­ti­ge sowie an klei­ne Grup­pen. Die Füh­rung dau­ert ca. eine Stun­de und kostet 5 € pro Per­son. Das Ent­gelt wird vor Ort vom Gäste­füh­rer ent­ge­gen­ge­nom­men. Treff­punkt für die Füh­rung ist am Mon­tag, 25. Sep­tem­ber 2023, um 17 Uhr am Haupt­ein­gang vor dem Büro­ge­bäu­de, Gal­gen­fuhr 21 in 96050 Bam­berg. Da die Grup­pen­grö­ße auf 25 Teil­neh­men­de beschränkt ist, bit­ten wir um eine ver­bind­li­che Anmel­dung bis Don­ners­tag, 21.09. 2023, um 12 Uhr! Ohne Vor­ab-Anmel­dung kann kei­ne Teil­nah­me garan­tiert wer­den. Grö­ße­re Grup­pen wer­den gebe­ten, sich über die Online-Anmel­dung oder die Kon­takt­da­ten auf unse­rer Web­site bei der Baye­ri­schen Gar­ten­aka­de­mie für einen indi­vi­du­el­len Füh­rungs­ter­min anzu­mel­den. Anmel­dun­gen sind per E‑Mail an fuehrungen@​lwg.​bayern.​de oder tele­fo­nisch unter 0931–9801-3342 mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Füh­run­gen an allen Stand­or­ten der LWG sowie alle Ter­mi­ne fin­den Sie auf der LWG-Inter­net­sei­te unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​f​u​e​h​r​u​n​g​en/.