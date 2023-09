Das Neue Katha­ri­nen­spi­tal betei­ligt sich an der Euro­päi­schen Woche des Sports

In Koope­ra­ti­on mit der Gesund­heits­re­gi­on plus lädt Quar­tiers­ma­na­ge­rin Mela­nie Schnei­der zu Mit­mach-Bewe­gungs­ein­hei­ten mit dem AC Bava­ria und zum Trai­nie­ren an Out­door-Fit­ness­ge­rä­ten unter Anleitung.

Am: Sams­tag 30.09.2023

Wo: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

Uhr­zeit: 13 Uhr bis 17 Uhr

Anmel­dung: erwünscht

Gemein­sam bewe­gen – im Rah­men der Euro­päi­schen Woche des Sports

Der Land­kreis Forch­heim betei­ligt sich erst­ma­lig an der EU-Kam­pa­gne „Euro­päi­sche Woche des Sports“. Im Akti­ons­zeit­raum vom 23.–30. Sep­tem­ber kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bei ver­schie­de­nen Bewe­gungs­an­ge­bo­ten im Land­kreis kör­per­lich aktiv sein und in neue Sport­ar­ten hin­ein­schnup­pern. „Gemein­sam (mehr) bewe­gen“ lau­tet das über­ge­ord­ne­te Ziel der Aktionswoche.

Die „Euro­päi­sche Woche des Sports“ fin­det in die­sem Jahr bereits zum neun­ten Mal statt und setzt sich seit­dem dafür ein, die Vor­tei­le kör­per­li­cher Akti­vi­tät zu ver­mit­teln und das Bewusst­sein für die posi­ti­ven Aus­wir­kun­gen einer gesun­den und akti­ven Lebens­wei­se zu stär­ken. Durch das viel­fäl­ti­ge Bewe­gungs­an­ge­bot wird Bür­ge­rin­nen und Bür­gern Freu­de und Begei­ste­rung für sport­li­che Akti­vi­tä­ten ver­mit­telt und ein „beweg­ter“ Lebens­stil erleb­bar gemacht.

Kör­per­li­che Akti­vi­tät hat einen posi­ti­ven Ein­fluss auf unse­re Gesund­heit und dies in vie­ler­lei Hin­sicht. Neben den kör­per­li­chen Vor­tei­len, die der Sport bie­tet, trägt Bewe­gung maß­geb­lich zu psy­chi­schem und sozia­lem Wohl­be­fin­den bei. Die Poten­tia­le des Sports und der Sport­ver­ei­ne als Orte der Begeg­nung und Gemein­schaft gilt es im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Prä­ven­ti­ons­schwer­punkts „Ein­sam­keit“ den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern auf­zu­zei­gen. Denn: Sport ver­bin­det! Mit dem Mot­to #BeAc­ti­ve, denn Leben liebt Bewe­gung wol­len wir uns gemein­sam mehr bewegen.

Wei­te­re Termine

Alle Ter­mi­ne – sofern nicht anders ange­ge­ben – fin­den statt im Stadt­teil­treff Neu­es Katha­ri­nen­spi­tal, Bam­ber­ger Str. 3 in Forchheim

Kul­tu­rel­ler Vor­trag: „Vom Thü­rin­ger Wald zum Weserbergland“

Am: Frei­tag 04.10.2023

Um:14:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

Katho­li­scher Gottesdienst

Am: Frei­tag 06.10.2023

Um:10:30 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

Musi­ka­li­sche Umrah­mung mit Schif­fer­kla­vier beim Kaffeeklatsch

Am: Don­ners­tag 12.10.2023

Um:15:00 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

Bewer­bung: Es wer­den noch Teil­neh­men­de gesucht:

GEDÄCHT­NIS­TRAI­NING

Kurs II ab 17. Okto­ber 2023: 10 x 6,00 = 60,00 €/​Teilnehmenden/​Kurs

Von: 16 Uhr – 17 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katha­ri­nen­spi­tal, Bam­ber­ger Str. 3 in Forchheim

Ein­tritt: Kostenpflichtig/​Anmel­dung erforderlich

Zah­lung per Über­wei­sung (Infos Frau Schneider)

Lau­fen­de Veranstaltungen

Jeden Mon­tag : Spie­le­nach­mit­tag von 14:30 Uhr – 17:00 Uhr Bridge Club von 17:45 Uhr – 21:00 Uhr

: Jeden Diens­tag : Gedächt­nis­trai­ning von 16 Uhr – 17 Uhr ( VHS)

: Gedächt­nis­trai­ning von 16 Uhr – 17 Uhr ( VHS) Jeden Mitt­woch : Tanz­grup­pe der „Treff­punkt akti­ve Bür­ger“ von 9:45 Uhr – 11:00 Uhr

: Tanz­grup­pe der „Treff­punkt akti­ve Bür­ger“ von 9:45 Uhr – 11:00 Uhr Jeden Don­ners­tag : Senio­ren­gym­na­stik von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 10:05 Uhr – 11:00 Uhr (VHS) Kaf­fee­klatsch von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

: Jeden 1. Sams­tag im Monat: Weiß­wurst­früh­schop­pen von 11.00 Uhr bis 13:00 Uhr (Vor­anmel­dung)

