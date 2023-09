Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein 29-jäh­ri­ger Mann wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln für knapp 30 Euro in einem Geschäft in der Pro­me­na­de­stra­ße vom Per­so­nal erwischt. Als der Lang­fin­ger ange­spro­chen wur­de, flüch­te­te die­ser zunächst, konn­te aber schnell wie­der ding­fest gemacht wer­den und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten werden.

BAM­BERG. In einem Geschäft im Bam­ber­ger Osten wur­de am Diens­tag­nach­mit­tag ein 52-jäh­ri­ger Mann bei Dieb­stahl von Ziga­ret­ten für knapp 7 Euro erwischt.

BAM­BERG. Am Diens­tag, kurz vor 18.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über einen Laden­dieb­stahl im Bam­ber­ger Nord-Osten ver­stän­digt. Es stell­te sich her­aus dass ein 21-jäh­ri­ger Mann mit einem Unbe­kann­ten Waren gestoh­len hat­te. Einer davon flüch­te­te, der 21-Jäh­ri­ge hat­te Alko­hol und Geträn­ke­do­sen für knapp 10 Euro gestoh­len. Bei der Durch­su­chung des Man­nes tauch­ten dann noch zwei Fla­schen Par­fum für knapp 215 Euro auf, die eben­falls gestoh­len wor­den waren. Als der aggres­si­ve Lang­fin­ger zur Poli­zei trans­por­tiert wer­den soll­te, ver­such­te er noch eine Poli­zei­be­am­tin zu bespucken. Außer­dem ver­such­te er noch Poli­zi­sten zu treten.

Dieb­stahl eines Smartphones

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, zwi­schen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr, wur­de einem jun­gen Mann am Kuni­gun­den­damm am Was­ser auf Höhe einer dor­ti­gen Tank­stel­le ein Apple Smart­phone gestoh­len. Das Mobil­te­le­fon hat einen Zeit­wert von knapp 1300 Euro. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen zwei dun­kel­häu­ti­ge Män­ner, die gebro­chen Deutsch spra­chen. Einer davon trug einen schwar­zen, der ande­re Mann trug einen wei­ßen Pullover.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl eines Rollators

BAM­BERG. Aus dem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses Am Wei­den­ufer wur­de zwi­schen Mon­tag, 18.09.2023, 15.00 Uhr und Diens­tag, 10.00 Uhr, ein dort abge­stell­ter schwar­zer Rol­la­tor im Zeit­wert von 150 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Haus­wand mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. In der Austra­ße, an der Haus­wand des Uni­ver­si­täts­mu­se­ums, wur­de zwi­schen Anfang Juni und Anfang August Graf­fi­ti mit dem Schrift­zug „ELZ­DA“ gesprüht. Der dadurch ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 150 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf dem Park­platz am Bam­ber­ger Kli­ni­kum wur­de am Diens­tag, zwi­schen 07.30 Uhr und 16.20 Uhr, die Fah­rer­tü­re eines dort abge­stell­ten schwar­zen Maz­da ange­fah­ren. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 1200 Euro ent­stan­den, wes­halb die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

E‑S­coo­ter-Fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag, gegen 13.15 Uhr, fiel in der Haupts­moor­stra­ße ein E‑S­coo­ter-Fah­rer auf, weil er ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass für den Scoo­ter zwar ein Ver­si­che­rungs­schutz bestand, bei dem 39-jäh­ri­gen Fah­rer konn­ten aller­dings dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Der Mann räum­te auch gegen­über den Poli­zei­be­am­ten ein, dass er vor Fahrt­an­tritt Can­na­bis kon­su­miert hat­te. Er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und muss mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten rechnen.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

HALL­STADT. Am spä­ten Diens­tag­abend kam einer Strei­fe in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ein 62-jäh­ri­ger Pedelec-Fah­rer ent­ge­gen, wel­cher die fal­sche Fahr­bahn­sei­te benutz­te. Bei der dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­le fiel auf, dass der Fah­rer mit fast 1,7 Pro­mil­le nicht mehr fahr­tüch­tig war. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me angeordnet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Dro­gen­fahrt beendet

BAY­REUTH. Unter Dro­gen­ein­fluss war am Diens­tag­nach­mit­tag ein Auto­fah­rer im Stadt­ge­biet unter­wegs. Zivil­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten den Mann und been­de­ten die Weiterfahrt.

Gegen 15.15 Uhr geriet der 40-Jäh­ri­ge mit sei­nem Fahr­zeug in eine Kon­trol­le. Hier­bei zeig­te der Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den muss­te. Der 40-Jäh­ri­ge muss­te sein Fahr­zeug ste­hen las­sen. Ihn erwar­tet ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem emp­find­li­chen Buß­geld, einem Fahr­ver­bot und einem Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Sko­da ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüch­tet – 3.000 Euro Schaden

ALTEN­KUNST­ADT – LKR. LICH­TEN­FELS. Zu einer scha­dens­träch­ti­gen Unfall­flucht kam es am Diens­tag­mor­gen in der Lang­hei­mer Stra­ße. Zeu­gen konn­ten einen 82-jäh­ri­gen Mann dabei beob­ach­ten, wie er beim Ran­gie­ren mehr­mals einen gepark­ten Sko­da tou­chier­te und anschlie­ßend sei­ne Fahrt fort­setz­te, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Die Zeu­gen erkann­ten den Ver­ur­sa­cher, sodass die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe den Mann zwei­fels­frei iden­ti­fi­zie­ren konn­te. Außer­dem stell­ten die Beam­ten fest, dass der Mann unter Alko­hol­ein­fluss stand, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum ange­ord­net wur­de. Er muss sich nun für sei­ne Tat verantworten.

Unfall­ver­ur­sa­che­rin gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mon­tag gegen 11:00 Uhr wur­de durch eine bis­lang unbe­kann­te Täte­rin ein grau­er Opel Astra, der zur Tat­zeit in der Stra­ße „Zur Herr­gotts­müh­le“ abge­stellt war, an der Stoß­stan­ge ange­fah­ren. Auf­merk­sa­me Bür­ger konn­ten beob­ach­ten, dass es sich bei der Ver­ur­sa­che­rin um eine Frau im Alter von schät­zungs­wei­se 25 Jah­ren mit einem grau­en Seat han­del­te. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad kon­tra VW

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mor­gen kam es am Fuß­gän­ger­über­weg in der Köste­ner Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem leicht­ver­letz­ten Rad­fah­rer. Der 15-Jäh­ri­ge über­quer­te die Köste­ner Stra­ße am Fuß­gän­ger­über­weg mit sei­nen Fahr­rad und stieß dabei mit dem VW eines 65-Jäh­ri­gen zusam­men. Ins­ge­samt ent­stand bei dem Unfall ein Sach­scha­den von mehr als 2.000 Euro.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen grau­en VW Tai­go, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz des E‑Centers in der Bam­ber­ger Stra­ße geparkt war. An dem VW wur­de die hin­te­re rech­te Türe ein­ge­dellt, der Sach­scha­den liegt bei etwa 300 Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels oder der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein (09573/2223–0) in Ver­bin­dung zu setzen.

Daihatsu ange­fah­ren und geflüchtet

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, gegen 10.30 Uhr, beob­ach­te­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin, wie die Fah­re­rin eines grau­en Audi A3, aus dem Zulas­sungs­be­reich Schwein­furt, in der Hohen Stra­ße rück­wärts ran­gier­te und dabei gegen einen gepark­ten Daihatsu Siri­on stieß. Anschlie­ßend fuhr die Unfall­ver­ur­sa­che­rin davon, ohne sich um den ange­rich­te­ten Sach­scha­den von ca. 350 Euro zu küm­mern. Die Ermitt­lun­gen zur ver­ant­wort­li­chen Fah­re­rin dau­ern noch an. Wei­te­re sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.