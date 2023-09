Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw zer­kratzt

Kalchreuth/​Käs­was­ser – Im Zeit­raum vom Mon­tag, 15:00 Uhr, bis Dienstag,13:00 Uhr, wur­de ein grau­er Fiat in der Lin­den­stra­ße beschä­digt. Der Pkw stand ord­nungs­ge­mäß in einer Hof­ein­fahrt geparkt. Im o.g. Tat­zeit­raum wur­den sowohl die Fah­rer- als auch die Bei­fah­rer­sei­te mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Mit dem Dirt­bike gestürzt

Möh­ren­dorf – Am Abend des 19.09.2023 stürz­te ein jun­ger Erwach­se­ner mit sei­nem Dirt­bike auf dem Pumptrack des ASV Möh­ren­dorf. Der Biker durch­fuhr den Pumptrack und kam in einer Steil­kur­ve zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich leich­te Abschür­fun­gen im Gesicht zu. Der Biker trug einen Helm, wel­cher schlim­me­re Ver­let­zun­gen ver­hin­der­te. Der Mann wur­de zur wei­te­ren Behand­lung mit dem Ret­tungs­wa­gen in die Not­fall­am­bu­lanz des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen verbracht.

Vor­fahrt missachtet

Utten­reuth – Am Diens­tag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 31-jäh­ri­ger Nürn­ber­ger mit sei­nem Pkw die Staats­stra­ße von Kalch­reuth in Rich­tung Utten­reuth. An der Ein­mün­dung zur Staat­stra­ße von Utten­reuth nach Dormitz woll­te er nach links in Rich­tung Wei­her abbie­gen. Hier­bei über­sah er eine von links kom­men­de und vor­fahrts­be­rech­tig­te 45-jäh­ri­ge Neun­kirch­ne­rin mit ihrem Moped, so dass es zu einem Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge kam. Auf dem Moped befand sich noch die sie­ben­jäh­ri­ge Toch­ter der Fahr­zeug­füh­re­rin. Bei­de kamen auf­grund des Zusam­men­sto­ßes zu Sturz und ver­letz­ten sich hier­bei glück­li­cher­wei­se nur leicht. Sie wur­den zur Behand­lung mit dem Ret­tungs­wa­gen in die Chir­ur­gie nach Erlan­gen ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von etwa 8000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fal­ken­dorf. Am Diens­tag, den 19.09.23 gegen 21:00 Uhr wur­de an einem Wei­her zwi­schen Fal­ken­dorf und Don­dörf­lein ein ver­en­de­ter Jung­schwan auf­ge­fun­den. Der zustän­di­ge Jagd­päch­ter stell­te fest, dass der Schwan, außer­halb der Jagd­zeit, durch­schos­sen war und an dem Schuss ver­en­de­te. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.