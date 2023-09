Regio­na­le Klei­dung statt Fast Fashion

Nach­hal­ti­ge und lang­le­bi­ge Klei­dung ist „in“ – eben­so die „Dirndl­mo­de“ zum Okto­ber­fest. Wäh­rend letz­te­re oft bil­ligst – lei­der oft mit Kin­der­ar­beit – im Aus­land pro­du­ziert wird, ent­steht regio­na­le Tracht fast immer von Hand indi­vi­du­ell auf Maß. Gera­de die tra­di­tio­nel­len Schnit­te ermög­li­chen es, ein­fach und unkom­pli­ziert min­de­stens zwei bis drei Klei­der­grö­ßen leicht immer wie­der anzu­pas­sen. So ent­ste­hen wer­ti­ge Klei­dungs­stücke, die meist auf Lebens­zeit ver­wen­det wer­den kön­nen. Was in der Anschaf­fung hoch­prei­si­ger ist, als Mode von der Stan­ge, ergibt lang­fri­stig eine preis­gün­sti­ge Beklei­dung, die zudem per­fekt sitzt.

Regio­na­le Iden­ti­tät und Nach­hal­tig­keit drücken sich auch in der Klei­dung aus.

Ab Sep­tem­ber fan­gen bei der VHS Forch­heim wie­der die Näh­kur­se dazu an: Der erste fin­det in Kun­reuth statt – es kann ent­we­der ein Leib­chen (Mie­der) für Damen oder alter­na­tiv eine frän­ki­sche Her­ren­we­ste genäht wer­den. Das „Leib­chen“ und die Her­ren­we­ste kön­nen alter­na­tiv auch als Ein­zel­stücke zur modi­schen Gar­de­ro­be ver­wen­det werden.

In einem wei­te­ren Kurs kann ein Trach­ten­hemd für Her­ren genäht wer­den. Die­se Ver­ar­bei­tung kann genau­so über­nom­men wer­den als Hemd­blu­se für die Damen und eig­net sich her­vor­ra­gend als „Win­ter-Ver­si­on“ der Trach­ten­blu­se. Die Grund­form ori­en­tiert sich an den ori­gi­na­len Trach­ten der Frän­ki­schen Schweiz. Dabei bleibt Spiel­raum für klei­ne indi­vi­du­el­le Änderungen.

Die näch­ste Ker­wa kommt bestimmt und was könn­te da bes­ser pas­sen als eine schö­ne frän­ki­sche Tracht, die dazu noch nach­hal­tig ist?

Ein wei­te­rer inter­es­san­ter Hand­ar­beits­kurs beschäf­tigt sich mit Per­len­stricken. Bei die­ser alten Hand­ar­beits­tech­nik wer­den Per­len mit einer dün­nen Näh­na­del auf fei­nes Baum­woll­garn gefä­delt. Anschlie­ßend wird ein Täsch­chen in einem Stück gestrickt und mit einem pas­sen­den Innen­fut­ter per Hand in den Taschen­bü­gel genäht.

Wei­te­re Näh­kur­se wer­den in Mor­sch­reuth angeboten.

Anmel­dung und Infor­ma­ti­on: 09191/861060

www​.vhs​-forch​heim​.de