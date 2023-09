Die Baye­ri­sche Gar­ten­aka­de­mie an der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) in Veits­höch­heim bie­tet ab Febru­ar 2024 wie­der eine Qua­li­fi­zie­rung zum Gäste­füh­rer „Gar­ten­er­leb­nis Bay­ern“ bzw. zur Gäste­füh­re­rin „Gar­ten­er­leb­nis Bay­ern“ an. Die Anmel­dung ist ab sofort und bis 30. Novem­ber mög­lich. Die Wei­ter­bil­dung star­tet mit zwei Online-Ter­mi­nen im Febru­ar und fin­det dann in fünf auf­ein­an­der­fol­gen­den Modu­len bis Juni in Veits­höch­heim statt. Die Abschluss­prü­fung ist im Novem­ber. Die Lehr­gangs­ge­bühr beträgt 500 €.

Für baye­ri­sche Gar­ten­kul­tur und regio­na­len Gar­ten­bau begeistern

Seit 2012 wer­den Gäste­füh­re­rin­nen und Gäste­füh­rer bay­ern­weit aus­ge­bil­det – sie erwei­tern das tou­ri­sti­sche Ange­bot ihres Umfel­des um einen wert­vol­len Bau­stein. Das Ange­bot an Füh­run­gen erstreckt sich über öffent­li­che Parks, bota­ni­sche Gär­ten, Schloss­gär­ten sowie Pri­vat­gär­ten. Aber auch Gar­ten­bau­be­trie­be öff­nen sich für Besu­che­rin­nen und Besu­cher und ermög­li­chen einen Blick hin­ter die Kulis­sen der regio­na­len gärt­ne­ri­schen Pro­duk­ti­on. Das fun­dier­te Fach­wis­sen der Gäste­füh­re­rin­nen und ‑füh­rer und das Wis­sen um die Beson­der­hei­ten des jewei­li­gen Gar­tens machen jede Füh­rung zu einem fas­zi­nie­ren­den Erlebnis.

Das Hob­by zum Beruf machen

Gemein­sam ist allen Teil­neh­men­den der bis­her durch­ge­führ­ten Qua­li­fi­zie­run­gen die Lei­den­schaft für den Gar­ten und der Wunsch die­sen den Men­schen nahe zu brin­gen. Das Rüst­zeug dafür bie­tet die Qua­li­fi­zie­rung: Neben Gar­ten­kunst, ‑bewirt­schaf­tung und Pflan­zen­ver­wen­dung gibt es Unter­richts­ein­hei­ten in Prä­sen­ta­ti­ons­tech­nik, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Mar­ke­ting sowie Ver­trags- und Steu­er­recht. Ziel ist es, die Teil­neh­men­den fit für die selbst­stän­di­ge Tätig­keit zu machen. Mit dem erfolg­reich abge­schlos­se­nen Zer­ti­fi­kat ist ein Bei­tritt zum Ver­ein Gäste­füh­rer „Gar­ten­er­leb­nis Bay­ern“ mög­lich, der für die Ver­net­zung und den Erfah­rungs­aus­tausch der bay­ern­weit täti­gen Gar­ten­bot­schaf­te­rin­nen und ‑bot­schaf­ter sorgt.

Anmel­dung und wei­te­re Informationen

Inter­es­sier­te kön­nen sich ab sofort bis zum 30. Novem­ber anmel­den. Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me sind ent­we­der umfas­sen­de Gar­ten­er­fah­rung, Kennt­nis­se in der Gar­ten­ge­stal­tung, Bio­lo­gie, Natur­päd­ago­gik oder eine Fach­aus­bil­dung im gärt­ne­ri­schen Bereich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​g​a​r​t​e​n​a​k​a​d​e​m​i​e​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​0​8​5​723. Ansprech­part­ne­rin ist Clau­dia Schön­mül­ler (Kon­takt per E‑Mail an gaestefuehrer@​lwg.​bayern.​de und tele­fo­nisch unter 0931 9801–3340).