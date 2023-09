Am Sams­tag, 23.09.20023 lädt die Kol­pings­fa­mi­lie alle Inter­es­sier­ten zu einer Wald­be­ge­hung mit Jäger Lukas und sei­nem Hund ein. Treff­punkt ist um 14:30 am Kol­ping­heim, Kol­ping­platz 1b, in Fahr­ge­mein­schaf­ten geht es wei­ter nach Ecken­tal. Hier in sei­nem Revier wer­den wir viel über den Wald, sei­nen Bewoh­nern aber auch ver­steck­te Spu­ren, die Fau­na und Flo­ra hin­ter­las­sen erfah­ren. Der Ter­min fin­det bei jedem Wet­ter statt! Info und Anmel­dung bei Maria Weber, Tel. 09191 66635 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de