Auf Ein­la­dung von MdL Hol­ger Dre­mel fand am Don­ners­tag, den 14.09.2023, ein Besuch des baye­ri­schen Staats­mi­ni­sters für Gesund­heit und Pfle­ge, Herrn Klaus Holet­schek, in der Stei­ger­wald­kli­nik statt. Am Aus­tausch nah­men unter ande­rem Land­rat Johann Kalb, Bür­ger­mei­ster Johan­nes Macie­jon­c­zyk, Bür­ger­mei­ster Roland Kau­per, MdB Tho­mas Sil­ber­horn und die Geschäfts­füh­rung der GKG teil. In der Kon­ver­sa­ti­on zeig­te sich, wie wich­tig Kran­ken­häu­ser der Grund- und Regel­ver­sor­gung, wie die Jura­kli­nik in Scheß­litz und die Stei­ger­wald­kli­nik in Bur­ge­brach, für die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung auf dem Land sind. Der regen Gesprä­che umfass­ten sowohl den Fach­kräf­te­man­gel, die zukünf­ti­ge Finan­zie­rung der Kli­ni­ken als auch die bevor­ste­hen­de Kran­ken­haus­re­form. Die Anwe­sen­den berie­ten über die alar­mie­ren­de finan­zi­el­le Situa­ti­on der Kli­ni­ken in Deutsch­land. Gesund­heits­mi­ni­ster Holet­schek nahm eini­ge Anre­gun­gen und Wün­sche mit nach Mün­chen. Zusam­men­ar­beit ist gefragt, ein kon­struk­ti­ver Aus­tausch, um letzt­lich das beste Ergeb­nis für Patient*innen und Mitarbeiter*innen zu erzielen.